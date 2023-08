Ai giardini della Zambra torna la Festa di Per Sesto

SESTO FIORENTINO – Ai giardini della Zambra torna la Festa dell’associazione politico culturale Per Sesto. Dal 7 al 10 settembre si terranno spettacoli per bambini, musica dal vivo, dj set e stand up Comedy ma anche approfondimenti e interviste, tutti i giorni dalle 18 a mezzanotte. Ad aprire la Festa, giovedì 7 i Vhs, cover […]

SESTO FIORENTINO – Ai giardini della Zambra torna la Festa dell’associazione politico culturale Per Sesto. Dal 7 al 10 settembre si terranno spettacoli per bambini, musica dal vivo, dj set e stand up Comedy ma anche approfondimenti e interviste, tutti i giorni dalle 18 a mezzanotte. Ad aprire la Festa, giovedì 7 i Vhs, cover band anni ’90, e si prosegue venerdì 8 con uno spettacolo musicale dedicato ai bambini, (Zoo Party di e con Vincenzo Stera) per proseguire con l’intervento del sindaco Lorenzo Falchi. Sabato 9 invece dj set intervallato con un incontro sul presente e futuro di Sesto Fiorentino con Damiano Sforzi (Per Sesto), Beatrice Corsi (Ecolò Sesto Fiorentino), Massimo Labanca (Partito Democratico Sesto Fiorentino) e Jacopo Madau (Sinistra Italiana). Domenica 10 serata all’insegna della stand up Comedy con il giovane Davide Calgaro, da Zelig e Comedy Central e nuovo volto della comicità italiana. Tutte le sere possibilità di aperitivo e cena all’aperto con pizza e specialità toscane, a partire dalle 18.