Ai Gigli un fine settimana con la prevenzione sanitaria

CAMPI BISENZIO – Torna la prevenzione sanitaria a I Gigli. Due giornate, il 13 e 14 giugno, organizzate in collaborazione con Farmapiana e Croce Rossa Italiana, in cui, nella piazza esterna di Corte Tonda, dalle 10 alle 19, sarà allestito un vero e proprio presidio sanitario dove sarà possibile effettuare screening medici gratuiti. Per questa quarta […]

CAMPI BISENZIO – Torna la prevenzione sanitaria a I Gigli. Due giornate, il 13 e 14 giugno, organizzate in collaborazione con Farmapiana e Croce Rossa Italiana, in cui, nella piazza esterna di Corte Tonda, dalle 10 alle 19, sarà allestito un vero e proprio presidio sanitario dove sarà possibile effettuare screening medici gratuiti. Per questa quarta edizione, oltre all’area esterna, alcune attività sanitarie saranno presenti in Corte Tonda all’interno del Centro Commerciale. Tra gli screening il sabato e la domenica sarà possibile effetture: misurazione pressione arteriosa, screening metabolico, bones check, body composition, audiometria, consulenza psicologica, screening anemia ferritina, consulenza nutrizionale, elettrocardiogramma e tanti altri, e new entry di questa edizione lo screening Helicobacter Pylori. Presenti l’Unità cinofila e Truccabimbi della Croce Rossa Italiana. Altra novità nelle due giornate sono le conferenze al primo piano di Corte Lunga: sabato è in programma “Obesità: quando i chili di troppo diventano malattia” ne parleranno Iacopo Periti medico esperto in fitoterapia e nutrizione clinica, la dietista Francesca Romanelli e Luigi D’Orsi SRG Energia naturale. Domenica il tema sarà “Integratori e nutraceutici: una guida per un uso consapevole”. Venerdì 12, in anteprima, insieme alla Fondazione Pas sarà possibile effettuare la mappatura dei nei in Corte Lunga.

“Il tema della prevenzione è oggi più che mai di fondamentale importanza – sottolinea la direttrice del Centro commerciale I Gigli, Saviola Chesi – e crediamo fortemente nel valore di portarlo all’interno di un luogo come il Centro Commerciale, che si configura sempre più come un Hub esperienziale. Qui le persone non vengono solo per lo shopping, ma anche per vivere momenti dedicati alla cura di sé, al benessere e alla salute. Iniziative come questa rappresentano un’opportunità concreta per avvicinare il pubblico a servizi fondamentali in modo semplice e accessibile”. Le giornate di weekend sono garantite da SRG Energia naturale.