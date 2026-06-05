Aks Sesto Fiorentino, il racconto di un altro fine settimana da incorniciare

SESTO FIORENTINO – Un grande weekend per l’Accademia Karate Shotokan alle qualificazioni in gara al Campionato italiano Juniores. Gli atleti del dojo sestese hanno combattuto con cuore e tecnica, ottenendo una serie di importanti pass per le finali nazionali. Risultati principali: Ruben Simonato oro nel kumite (qualificato), Giulia Castelli argento nel kata (qualificata), Alessandro Mordini bronzo nel kumite (qualificato), Lorenzo Bartolini settimo classificato nel kumite (qualificato). Purtroppo non ce l’ha fatta Leonardo Azzini, squalificato per un contatto di gamba giudicato eccessivo nonostante fosse in parziale vantaggio; non è stato ripescato e quindi non qualificato. Gli atleti in gara sono stati seguiti dal maestro Lorenzo Zaccarello Galeotti e dall’istruttore Virginia Castellucci.

Altra notizia di rilievo è il bronzo di Marco De Meo ai CTR Games, strappando così un pass per l’Open di Messina. L’atleta di kata ha vissuto una settimana da protagonista ai massimi livelli del karate giovanile italiano, prendendo parte agli allenamenti d’élite della Nazionale italiana giovanile kata, un’occasione riservata a pochissimi atleti di interesse nazionale. A coronamento di questa esperienza, è sceso sul tatami dei CTR Games rappresentando con onore la selezione del centro Italia. La sua è stata una prestazione di altissimo profilo tecnico, che lo ha portato a conquistare una splendida medaglia di bronzo. Grazie a questa preziosa esperienza, De Meo volerà in Sicilia per affrontare l’Open di Messina nel prossimo weekend. L’Accademia Karate Shotokan è presente sul territorio della Piana fiorentina con quattro sedi (Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Settimello e Brozzi), con corsi di avviamento allo sport, karate agonistico e amatoriale, difesa personale. L’Accademia Karate Shotokan è una società sportiva affiliata alla Fijlkam, l’unica Federazione Italiana riconosciuta dal Coni per l’insegnamento e la promozione del Karate. Per maggiori informazioni contattare Leonardo Marchi al 3356817050 o via e-mail all’indirizzo leonardo@aks.it.