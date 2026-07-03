Al Centro Berti Rai Humanity, una mostra di foto sui progetti umanitari in Kenya e in Uganda

SESTO FIORENTINO – “Raw Humanity. Dove nasce il futuro?”. È questo il titolo della mostra fotografica a cura di Valerio Rigamonti che sarà inaugurata venerdì 10 luglio alle 18 al Centro Antonio Berti di via Bernini. L’esposizione è promossa da “A.Part. Actions for People, Architecture, Rights, Territory ETS”, un’associazione sestese impegnata nella cooperazione internazionale e […]

SESTO FIORENTINO – “Raw Humanity. Dove nasce il futuro?”. È questo il titolo della mostra fotografica a cura di Valerio Rigamonti che sarà inaugurata venerdì 10 luglio alle 18 al Centro Antonio Berti di via Bernini. L’esposizione è promossa da “A.Part. Actions for People, Architecture, Rights, Territory ETS”, un’associazione sestese impegnata nella cooperazione internazionale e nella promozione dei diritti umani. In esposizione 53 foto e 5 pannelli esplicativi. Rigamonti racconta attraverso le foto scattate in Kenya e in Uganda storie e villaggi, incontri e culture diverse. I volti della comunità Maasai di Kirindon si intrecciano alle storie degli ex bambini soldato e dei ragazzi di strada del nord Uganda, ai corridoi del St. Mary’s Hospital Lacor di Gulu e alla quotidianità della discarica di Dandora, a Nairobi, dove migliaia di persone vivono di economia informale.

Raw Humanity, spiegano gli organizzatori, “è un invito a interrogarsi sullo sguardo con cui osserviamo il mondo e sui linguaggi con cui, troppo spesso, raccontiamo il continente africano. Le immagini restituiscono storie di persone e comunità che, lontane dagli stereotipi, affrontano le sfide del presente rivendicando la propria dignità, identità e capacità di scelta”. L’iniziativa si inserisce nell’attività che A.PART, l’associazione, promuovere i diritti umani significa anche creare occasioni di confronto e sensibilizzazione, contribuendo a superare narrazioni e paradigmi eurocentrici che ancora influenzano il modo in cui leggiamo il continente africano. All’inaugurazione si terrà un concerto con percussioni afro dal vivo e un aperitivo solidale ispirato alla tradizione kenyana, curato da Franco Della Bella, semifinalista di MasterChef Italia 14, oltre a un talk dedicato con Le Discipline Aps, Cospe e A.PART Ets, con la proiezione dei documentari realizzati da Valerio Rigamonti durante il viaggio. Per l’aperitivo è previsto un contributo minimo volontario di 20 euro, destinato a sostenere l’organizzazione dell’evento e il progetto in Kenya. La mostra si chiuderà il 19 luglio.