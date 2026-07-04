Al Centro commerciale I Gigli il trentesimo store in Italia “griffato” Lego

CAMPI BISENZIO – Aperto al Centro commerciale I Gigli il trentestimo store in Italia “griffato” Lego. L’apertura, a cura del gruppo® Lego e Percassi proprio questo fine settimana: “Il nuovo punto vendita – spiegano – rappresenta un traguardo speciale: è infatti il trentesimo Lego Certified Store in Italia, un’apertura che si inserisce nelle celebrazioni per […]

CAMPI BISENZIO – Aperto al Centro commerciale I Gigli il trentestimo store in Italia “griffato” Lego. L’apertura, a cura del gruppo® Lego e Percassi proprio questo fine settimana: “Il nuovo punto vendita – spiegano – rappresenta un traguardo speciale: è infatti il trentesimo Lego Certified Store in Italia, un’apertura che si inserisce nelle celebrazioni per il decimo anniversario della partnership tra il gruppo Lego e Percassi. Dalla nascita della collaborazione, nel 2016, i due brand hanno lavorato a stretto contatto per portare la magia del gioco Lego nelle principali città italiane. E in questi 10 anni, la partnership ha visto l’apertura di numerosi negozi, dai primi store a Milano e Roma fino ad arrivare a questa nuova inaugurazione a I Gigli.

Il nuovo store rafforza ulteriormente la presenza del brand Lego, insieme a Percassi, sul territorio italiano, confermando l’impegno condiviso nel portare esperienze di gioco creative e immersive a sempre più famiglie e appassionati. Esteso su una superficie di 115 metri quadrati, il punto vendita offre un’esperienza coinvolgente per grandi e piccoli grazie ai servizi e alle attività più amate dalla community Lego. Uno store che rappresenta una vera full immersion nell’universo del brand Lego: esperienze indimenticabili, tra cui il Pick a Brick Wall, che permetterà ai fan di acquistare mattoncini sfusi, e la Build a Minifigure Tower per realizzare minifigure personalizzate. Ma anche prodotti esclusivi con la più ampia gamma di prodotti Lego, inclusi molti articoli esclusivi.

“Siamo entusiasti – dice Rossana Mastrosimini, Branded Channel Director WE del gruppo Lego – di tagliare il traguardo del trentesimo Lego Certified Store in Italia, un risultato che celebra nel modo migliore i dieci anni di una solida collaborazione con Percassi. Scegliere un palcoscenico importante come il centro commerciale I Gigli ci permette di avvicinarci ancora di più a una splendida community di grandi e piccoli appassionati in Toscana. Il nostro obiettivo rimane lo stesso dal 2016: ispirare i costruttori di domani e offrire alle famiglie uno spazio in cui dare libero sfogo alla creatività e all’immaginazione attraverso il potere del gioco”.

“Questo nuovo opening – aggiunge Vera Bortolato, General Manager di Percassi Retail – rappresenta un passo importante nel percorso di crescita condiviso con il gruppo Lego, con cui celebriamo quest’anno dieci anni di collaborazione in cui abbiamo lavorato per sviluppare un network capace di evolvere insieme alle esigenze dei consumatori, puntando su qualità dell’esperienza, innovazione e forte radicamento territoriale. La scelta de I Gigli conferma la volontà di presidiare destinazioni retail ad alta attrattività, dando vita a luoghi in grado di generare valore, coinvolgere le famiglie e costruire un legame duraturo con la community”. Per celebrare questa importante apertura saranno previste iniziative speciali e attività dedicate durante il weekend inaugurale, con sorprese esclusive pensate per la community di appassionati Lego.