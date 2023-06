Al Gorinello è di nuovo tempo di “Festa dei patroni”: dal 18 al 29 giugno tutte le sere pecora e specialità alla brace

CAMPI BISENZIO – E’ uno degli appuntamenti più attesi nell’estate della Piana. Un appuntamento che coinvolge un’intera frazione del Comune di Campi Bisenzio, quella di San Piero a Ponti e, in particolare, la zona del Gorinello, ma soprattutto tanti volontari. E’ giugno ed è di nuovo tempo della festa dei patroni, San Pietro e Paolo, che l’anno prossimo taglierà il prestigioso traguardo dei cinquant’anni. Pecora e specialità alla brace, quasi inutile ripeterlo, i piatti principali della manifestazione.

Si comincia domenica 18 giugno per arrivare a giovedì 29 giugno, per una festa patronale, dedicata ai Santi Pietro e Paolo (la cui festività ricorre proprio il 29 giugno), e che riunisce ogni anno in momenti di grande convivialità tutte le persone del paese, diventando, in particolare per i ragazzi, una occasione di aggregazione e socializzazione attraverso il servizio e il volontariato. Non manca però di richiamare partecipanti anche da tutta la provincia e non solo: negli anni passati, infatti, ogni serata ha visto presenti oltre 400 persone, rendendo l’evento, come già detto in precedenza, un vero punto di riferimento per l’estate della Piana.

Questo in primo luogo perché, come spiegano gli organizzatori, “la festa ha una spiccata anima gastronomica. La specialità della zona non può essere che la pecora, piatto tipico della cucina campigiana, che si potrà gustare come sugo nei primi piatti o come secondo in umido o alla brace. Oltre alla pecora spazio anche ad altre specialità alla brace. Gli stand gastronomici, allestiti all’aperto presso il Circolo Mcl Il Gorinello, aprono tutte le sere dalle 20. Ampio parcheggio segnalato su via Pistoiese, in corrispondenza della traversa di via del Santo. Per tutti i dettagli si consiglia di tenere d’occhio la pagina Facebook o il canale Instagram, in continuo aggiornamento”. Info e prenotazioni al numero di telefono 055 8999717.