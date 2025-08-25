CALENZANO – Appuntamento al Museo del Figurino storico il 3 settembre per una giornata dedicata ai giovani dai 6 ai 12 anni. Si tratta del MuFiS on AIR il campo settembrino della campagna regionale Toscana S-Passo al Museo in collaborazione con Coop, Unicoop Firenze, Coop Tirreno. Un’avventura all’ombra del Castello medievale in compagnia dei figurini per scoprire la storia divertendosi. Posti limitati, sconto del 10% per i possessori di carta socio Coop, per info, costi e iscrizioni inviare e-mail a direzione@museofigurinostorico.it. All’interno del programma per la liberazione il giorno 6 settembre alle 10 e alle 15 si organizzano visite guidate gratuite al Museo con focus sulla sezione della resistenza e della liberazione (prenotazione obbligatoria: info@museofigurinostorico.it) sarà l’occasione per ammirare anche i nuovi figurini entrati nella collezione a giugno di quest’anno.
Al Museo del Figurino il campo settembrino
CALENZANO – Appuntamento al Museo del Figurino storico il 3 settembre per una giornata dedicata ai giovani dai 6 ai 12 anni. Si tratta del MuFiS on AIR il campo settembrino della campagna regionale Toscana S-Passo al Museo in collaborazione con Coop, Unicoop Firenze, Coop Tirreno. Un’avventura all’ombra del Castello medievale in compagnia dei figurini […]