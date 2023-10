Al Museo Ginori i volontari aprono il giardino

SESTO FIORENTINO – Dopo 500 giorni di attività di volontariato per tenere aperto il giardino del Museo Ginori di viale Pratese i volontari delle associazioni coinvolte lanciano un appello affichè altri volontari si occupino insieme a loro a questa attività. “Sono passati 500 giorni da quando, nel maggio del 2022, il Museo Ginori ha riaperto per la prima volta i cancelli del suo parco, finalmente sottratto allo stato di abbandono in cui versava dal 2014, – spiegano i volontari di Anteas, Associazione anziani, Auser, CAI, La Racchetta, Pro loco e SMS Richard-Ginori – in seguito al fallimento della Richard-Ginori e alla conseguente chiusura del museo. A farsi carico della potatura e della messa in sicurezza del giardino era stata la Fondazione Museo Archivio Richard-Ginori della Manifattura di Doccia, mossa dal desidero di restituire da subito alla cittadinanza un prezioso spazio verde, adiacente all’edificio che ospita le proprie collezioni e in cui presto avranno inizio gli importanti lavori di ristrutturazione necessari per la riapertura al pubblico”.

Se il parco di viale Pratese è riuscito a raggiungere questo traguardo, dicono i volontari delle associazioni impegnate nell’attività di apertura e chiusura del giardino – è soprattutto grazie alla dedizione dei volontari delle associazioni del territorio che, a turno, aprono e chiudono ogni giorno i cancelli del giardino. Con il loro generoso impegno hanno restituito alla comunità uno spazio verde così importante per la zona, in attesa che il museo venga riaperto”. Dalle associazioni arriva un accorato appello per coinvolgere nuovi volontari in questa e in tante altre attività a beneficio del territorio: “A parte il lamentarsi per ciò che non funziona, donare il proprio tempo alla comunità – spiegano – è il miglior antidoto alla deriva egoistica e individualistica in cui rischia di perdersi la nostra società”. Il giardino del Museo Ginori, a cui si accede da Viale Pratese 3, è aperto tutti i giorni (tranne che ad agosto) in questi orari: nei mesi di marzo e di ottobre dalle 9 alle 18; da novembre a febbraio dalle 9 alle 17; da aprile a settembre dalle 8.30 alle 19.30. (e.a.)