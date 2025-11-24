Al Santo Stefano primo intervento di chirurgia della spasticità della mano su un bambino

PRATO – Un altro importante passo avanti per il progetto Pass per la disabilità a Prato e anche per la chirurgia della mano del presidio Palagi di Firenze che ha iniziato a operare presso l’ospedale Santo Stefano, con interventi dedicati ai bambini con esiti di paralisi cerebrale. Nei giorni scorsi nell’ospedale di Prato si è […]

PRATO – Un altro importante passo avanti per il progetto Pass per la disabilità a Prato e anche per la chirurgia della mano del presidio Palagi di Firenze che ha iniziato a operare presso l’ospedale Santo Stefano, con interventi dedicati ai bambini con esiti di paralisi cerebrale. Nei giorni scorsi nell’ospedale di Prato si è tenuto il primo intervento su un bambino con emiplegia all’interno del percorso di accoglienza Pass (Percorsi assistenziali per soggetti con bisogni speciali) dedicato a persone con disabilità complesse.

Per la chirurgia della mano tale percorso ha come riferimento il servizio multidisciplinare di Neuroortopedia del Palagi coordinato dalla chirurga Laura Martini che opera all’interno della struttura di chirurgia della mano diretta da Andrea Vitali. Il servizio coinvolge infatti chirurghi della mano, neurologi e fisioterapisti del Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie. Proprio per la chirurgia della spasticità dell’arto superiore nei bambini, l’equipe del Palagi svolge interventi di alta specializzazione: gli interventi mirano a ridurre la spasticità attraverso tecniche microchirurgiche sui nervi e sui muscoli. Oltre ai bambini, l’equipe del Palagi opera pazienti adulti con esiti spastici per ictus o gravi traumi cranici, in collaborazione con i neurologi Fabrizio Balestrieri e Chiara Casamonti della Sosd Gca (Gravi Cerebrolesioni Acquisite).

Nel caso del primo bambino operato, l’équipe si è trasferita al Santo Stefano, poiché si rendeva necessaria la presenza di un reparto di pediatria e di una rianimazione pediatrica, in una condizione clinica in cui il ruolo degli anestesisti risultava cruciale. L’intervento è stato eseguito in collaborazione con il personale del percorso Pass: l’anestesista apparteneva alla struttura di anestesia e rianimazione diretta da Vittorio Pavoni mentre il personale infermieristico e la sala operatoria multidisciplinare erano quelli del percorso Pass. “È stato un lavoro di squadra importante per migliorare la qualità di vita dei bambini con disordini neuromotori, – spiega la dottoressa Martini – Un ringraziamento speciale al dottor Stefano Michelagnoli, direttore del Dipartimento chirurgico, per il supporto e la collaborazione”.

Nell’ospedale di Prato il percorso dedicato alle disabilità complesse è operativo dal 2021 e, sotto il coordinamento del medico della Direzione sanitaria Dante Mondanelli e della facilitatrice Pass, Chiara Selmi, ha conosciuto una crescita esponenziale. Nel 2025 oltre 500 persone hanno trovato una risposta adeguata ai propri bisogni, a testimonianza dell’impatto concreto del servizio sul territorio. “Per le persone con disabilità e per le loro famiglie del bacino di utenza dell’ospedale pratese e non solo, come in questo caso, – si legge in una nota – Pass rappresenta un punto di riferimento capace di facilitare l’accesso ai servizi sanitari che spesso, per chi vive una disabilità, possono risultare complessi o fonte di ostacoli. Grazie a questo percorso dedicato, l’ospedale contribuisce in modo significativo a ridurre le disuguaglianze in termini di salute e a promuovere un’assistenza realmente inclusiva”.