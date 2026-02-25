Al Teatro delle Arti la presentazione del libro “Silvio D’Amico. Una biografia” di Gianfranco Pedullà

LASTRA A SIGNA – Il Teatro delle Arti chiude il mese di febbraio con un appuntamento di profilo nazionale: giovedì 26 febbraio alle ore 21 sarà presentato infatti “Silvio D’Amico. Una biografia”, l’ultimo saggio scritto dallo studioso e regista Gianfranco Pedullà e pubblicato da Morlacchi Editore nella collana “Spettacolo. Saggi”. Il libro, frutto di approfondite ricerche d’archivio e ampia documentazione storica, offre per la prima volta un profilo organico e critico di Silvio D’Amico (Roma, 3 febbraio 1887 – Roma, 1 aprile 1955), figura cardine della critica teatrale italiana del Novecento e fondatore dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica che porta il suo nome. Con una visione teorica e culturale che ha influito profondamente sulla scena italiana, D’Amico è stato critico, teorico, promotore culturale e tra i maggiori organizzatori della vita teatrale nazionale nella prima metà del Novecento. Alla serata interverranno Alessandro Tinterri, direttore del Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, istituzione che custodisce il fondo D’Amico e promuove studi sulla storia del teatro, e Ciro Masella, attore. Nel corso della serata saranno inoltre proiettati video con interviste e interventi di Gianfranco Pedullà. “L’incontro – spiegano dal teatro – si propone di ricostruire non solo le tappe biografiche del grande critico teatrale, ma anche di approfondire il ruolo di D’Amico come anima e interprete del teatro italiano moderno, capace di coniugare rigore critico e apertura internazionale” (ingresso libero. Per informazioni: www.tparte.it).