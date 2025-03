Al Teatro delle Spiagge uno spettacolo per ricordare le vittime innocenti delle mafie

FIRENZE – Nato dalla collaborazione di Teatri d’Imbarco con l’Associazione tra i familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili e rappresentato con successo in molte piazze italiane, “Il paese nelle mani. Cronaca d’Italia in sette stragi di mafia” è una lucida e amara riflessione sulla storia contemporanea del nostro Paese, il racconto di […]

FIRENZE – Nato dalla collaborazione di Teatri d’Imbarco con l’Associazione tra i familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili e rappresentato con successo in molte piazze italiane, “Il paese nelle mani. Cronaca d’Italia in sette stragi di mafia” è una lucida e amara riflessione sulla storia contemporanea del nostro Paese, il racconto di una pagina cruciale e terribile della storia d’Italia, quella che va dal 1992 al 1994. Sono gli anni delle sette stragi di mafia, gli anni in cui la criminalità organizzata tenne sotto scacco il nostro Paese, gli anni del tritolo e della cosiddetta trattativa. Lo spettacolo scritto e diretto da Nicola Zavagli arriva al Teatro delle Spiagge di Firenze giovedì 20 marzo in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo) che quest’anno celebra anche il trentennale di “Libera”, l’associazione fondata da don Luigi Ciotti.

Il testo parte da un’attenta ricerca d’archivio sugli atti dei processi tenuti a Firenze nel corso degli anni che hanno visto protagonista la magistratura fiorentina al fianco di quella siciliana nella durissima ricerca della verità. A dare corpo e voce a questi documenti è l’attrice Beatrice Visibelli, che con Teatri d’Imbarco si è distinta in molte occasioni per la passione e l’impegno civile dimostrati nel suo lavoro. Portare in scena questo racconto significa affrontare verità scomode, ambigue e dolorose, e contribuire a continuare la ricerca della giustizia fino in fondo, senza mai arrendersi. Il paese nelle mani è una storia costruita sulla grande Storia, in cui vengono narrate le dinamiche mafiose, i suoi rapporti con le istituzioni, gli errori di alcuni uomini dello Stato, le ambiguità di tanti personaggi, la straordinaria abilità investigativa della magistratura e di uomini delle istituzioni, ma anche le loro connivenze e vulnerabilità, e inevitabilmente la spietata ferocia della mafia nella sua capillare ramificazione.