Al Teatrodante Carlo Monni l’omaggio al “Barone rampante” di Calvino

CAMPI BISENZIO – “Il Barone rampante”, capolavoro di Italo Calvino adattato a lettura scenica, sarà il primo degli eventi speciali che anticipano “Come l’airone”, la nuova stagione di prosa al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio. Appuntamento domenica 15 ottobre ore 18 con la straordinaria vicenda del giovane Cosimo Piovasco di Rondò, che in seguito a un litigio con i genitori decide di passare la vita sugli alberi. A cento anni dalla nascita del suo autore “Il Barone rampante” trova nuova vita nella produzione firmata Fondazione Accademia dei Perseveranti che vedrà in scena Andrea Bruno Savelli (che ne firma anche la regia) Luisa Cattaneo, Amerigo Fontani, Manola Nifosì, Marianna Pippa e Nicola Pecci, per riflettere sulla sinergia uomo-natura tra un passato immerso nel verde e un presente col cielo vuoto, senza più alberi. Le attività del Teatrodante Carlo Monni sono a cura di Fondazione Accademia dei Perseveranti con la direzione artistica di Andrea Bruno Savelli e la collaborazione e il sostegno di Regione Toscana, Comune di Campi Bisenzio, Chiantibanca, Unicoop Firenze. Abbonamenti completi per la stagione già disponibili, mini abbonamenti e biglietti singoli dal 14 ottobre (info e prezzi www.teatrodante.it).

“La prima volta che abbiamo ideato una lettura scenica del “Barone rampante” – dichiara Savelli – è stata nel 2018, con me nei panni di Cosimo e Chiara Francini in quelli di Viola, tra gli alberi del parco delle Cascine di Firenze. Quello di Calvino è un libro sulla ribellione al potere, un romanzo di formazione, una storia d’amore, in cui convivono tanta filosofia, botanica e politica, un inno a una vita senza oppressioni da parte del quotidiano e del destino, un modo di affrontare le difficoltà attraverso l’avventura e contro i pregiudizi e le chiusure mentali”. E ancora: “Il Barone rampante” è un capolavoro e come tale, rileggendolo in età diverse, si riesce a trarre sempre spunti nuovi e a esserne sempre sorpresi. È un palazzo dei tesori, dove in ogni stanza c’è una tematica, meravigliosa, che ti fa riflettere. E se si dimenticasse per un attimo quando è stato scritto potrebbe essere letto anche in chiave assolutamente attuale”.

L’apertura di stagione sarà anticipata giovedì 26 ottobre ore 21 anche da un secondo evento speciale con una campigiana d’eccezione, che da anni calca le scene della cultura nazionale: Chiara Francini sarà protagonista insieme ad Alessandro Federico di “Coppia aperta, quasi spalancata“, indimenticabile lavoro di Dario Fo e Franca Rame qui per la regia di Alessandro Tedeschi e con la produzione di Infinito Teatro. Le evoluzioni del matrimonio borghese alla luce delle riforme degli anni 70, le trasformazioni sociali e politiche e l’ironia di una delle coppie d’arte più luminose del teatro italiano per una riflessione sempre attualissima. Ingresso Il barone rampante: posto unico numerato 10€, ridotto 50% per studenti fino a 26 anni e iscritti alle associazioni di Campi Bisenzio