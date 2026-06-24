Al via i “Venerdì del Centro” shopping notturno, musica e intrattenimento

CALENZANO -Prendono il via il 26 giugno i “Venerdì del Centro”, le serate di shopping notturno con musica e intrattenimento, stand enogastronomici e cene all’aperto a cura dei ristoratori locali, attività con le associazioni del territorio. L’iniziativa è promossa dal Comune di Calenzano in collaborazione con commercianti e associazioni del territorio. Il 26 giugno in piazza Vittorio Veneto si terrà una serata musicale a cura di Radio […]

CALENZANO -Prendono il via il 26 giugno i “Venerdì del Centro”, le serate di shopping notturno con musica e intrattenimento, stand enogastronomici e cene all’aperto a cura dei ristoratori locali, attività con le associazioni del territorio. L’iniziativa è promossa dal Comune di Calenzano in collaborazione con commercianti e associazioni del territorio.

Il 26 giugno in piazza Vittorio Veneto si terrà una serata musicale a cura di Radio Mitology: il dj set sarà dedicato ai grandi successi degli anni ’70 e ’80. Venerdì 3 luglio è in programma la seconda edizione di “Calenzano in Passerella” in piazza Vittorio Veneto, con il coinvolgimento del comparto commerciale locale per una sfilata di moda sotto le stelle. Venerdì 10 luglio arriva la prima edizione della “Notte bianca” in via Puccini. Novità di questa edizione 2026, l’ultima serata estenderà i festeggiamenti con una programmazione speciale diffusa, per valorizzare un’importante arteria del centro urbano attraverso spettacoli e iniziative.

“Siamo alla seconda edizione dell’iniziativa – commenta l’assessore al Commercio e alle Attività produttive Marco Venturini – un appuntamento che vuol essere un momento di incontro, valorizzazione del territorio e occasione di socialità. Le serate saranno animate da musica, sfilate di moda, cene all’aperto, attività delle associazioni locali, iniziative dei commercianti e intrattenimento dedicato ai più piccoli. Siamo soddisfatti del riscontro positivo da parte degli esercenti, la manifestazione rappresenta un’importante opportunità per promuovere il centro cittadino, sostenere le attività locali e rafforzare il senso di comunità che rende Calenzano un luogo vivo e dinamico”. Nei giorni degli eventi saranno previste modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nelle aree interessate.