Al via il percorso partecipativo per il Parco delle Carpugnane

CALENZANO – Entra nel vivo il percorso partecipativo per la progettazione del terzo lotto del Parco delle Carpugnane. Martedì 3 febbraio alle ore 18, nella sala convegni al 4° piano del palazzo comunale (piazza Gramsci, 11), si terrà l’incontro di presentazione delle indicazioni emerse dal sondaggio pubblico, che si è svolto tra ottobre e novembre scorsi.

L’obiettivo dell’Amministrazione non era solo raccogliere opinioni, ma costruire una visione condivisa basata sulle necessità concrete della cittadinanza. Sono 689 le risposte arrivate tramite il questionario, che è stato disponibile sul sito del Comune di Calenzano, sul futuro del Parco e sulle funzioni che i cittadini vorrebbero trovare nel grande polmone verde cittadino. Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Carovani, interverranno Martina Banchelli vicesindaca e assessora all’Ambiente, Nicola Tanini responsabile dell’area Ambiente e viabilità e l’architetto Lorenzo Vallerini di ArchLand Studio.

All’incontro, a cui è invitata tutta la cittadinanza, saranno illustrati i prossimi passi della progettazione con relative tempistiche.