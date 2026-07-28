Al via il piano di manutenzione e monitoraggio delle strade comunali

CALENZANO – Manutenzione e monitoraggio costante delle strade comunali è il percorso affidato dal Comune a Consiag Servizi Comuni. Il servizio è stato affidato per un importo di 77mila euro e prevede fino a fine anno la manutenzione delle strade come riparazioni buche, cordoli ecc, e della segnaletica orizzontale e verticale tra cui cartellonistica, strisce pedonali e altro. Il programma […]

CALENZANO – Manutenzione e monitoraggio costante delle strade comunali è il percorso affidato dal Comune a Consiag Servizi Comuni. Il servizio è stato affidato per un importo di 77mila euro e prevede fino a fine anno la manutenzione delle strade come riparazioni buche, cordoli ecc, e della segnaletica orizzontale e verticale tra cui cartellonistica, strisce pedonali e altro. Il programma delle manutenzioni, che riguarda complessivamente tutta la viabilità comunale, procederà secondo un livello di priorità stabilito dagli uffici tecnici del Comune, basato sia sullo stato di deterioramento sia sull’importanza della viabilità. Per questo secondo fattore saranno interessate le direttrici principali che collegano l’infrastruttura autostradale e i collegamenti viari Prato-Sesto Fiorentino.

“Si tratta di un approccio diverso – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Sansone – rispetto a quello avuto finora, come appalto di lavoro pubblico: andiamo ora a considerare la manutenzione non una lista di interventi materiali ma un servizio continuativo, programmato e monitorato. L’obiettivo è quindi un innalzamento della qualità e della tempestività della manutenzione delle strade, contando anche su questo approccio che non è solo di intervento ma anche di controllo continuo da parte del gestore del servizio. Arriveremo a fine anno con questa modalità, con la prospettiva di proseguire in questa direzione. Stesso principio adottato per l’affidamento del servizio di cura del verde pubblico, con l’obiettivo di innalzare il decoro urbano”. E’ stato infatti affidato fino al 31 dicembre, per 85mila euro, anche il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e cura del verde, sempre a Consiag Servizi Comuni, che comprende sostituzioni di alberature, nuove piantumazioni per assicurare la conservazione, la valorizzazione, il decoro delle aree verdi pubbliche. I primi interventi, calendarizzati nei prossimi giorni, saranno su aiuole e fioriere con rimozione delle piante secche e messa a dimora, con innaffiatura programmata, di nuove piante.