Al via il primo duathlon al Polo scientifico

SESTO FIORENTINO – Prima edizione sabato 8 aprile per il Duathlon giovanile di Sesto Fiorentino, competizione valevole per la Coppa Toscana Giovanile di triathlon nonché per il titolo di Campionato Toscano di Duathlon Giovanile. Il Duathlon è una specialità del triathlon che prevede, nell’ordine e senza soluzione di continuità, corsa-bici-corsa. La gara è rivolta ai […]

SESTO FIORENTINO – Prima edizione sabato 8 aprile per il Duathlon giovanile di Sesto Fiorentino, competizione valevole per la Coppa Toscana Giovanile di triathlon nonché per il titolo di Campionato Toscano di Duathlon Giovanile. Il Duathlon è una specialità del triathlon che prevede, nell’ordine e senza soluzione di continuità, corsa-bici-corsa. La gara è rivolta ai giovani dai 6 ai 19 anni. Organizzata da Firenze Triathlon, la manifestazione sportiva si svolgerà in alcune strade del Polo scientifico.

“La nostra società – dice Andrea Pucci, il neo presidente – è una delle poche a vantare atleti in tutti i settori previsti dalla federazione, da quello giovanile, al paratriathlon, passando per i giovani più competitivi e gli age group. Il nostro è un progetto ambizioso, che cerchiamo di portare avanti con umiltà, passione e dedizione. Siamo convinti che questo sport rappresenti una valida alternativa per molti giovani e giovanissimi, e stiamo lavorando con molte scuole elementari e medie proprio per farlo conoscere di più. Abbiamo scelto una data che fosse di basso impatto per le attività di chi vive e lavora nel Polo Scientifico e vorremmo che questo causasse il minimo disagio possibile per la popolazione: il nostro intento è quello di valorizzare questa parte di città attraverso uno sport nuovo e frizzante, per cui invitiamo tutti a venire a vedere questa manifestazione. La zona interessata sarà il quadrilatero delimitato da via Detti, via Funaioli, via Patrone e via della Lastruccia”.

Sono attesi circa 120 giovani atleti, con relativo seguito, che dalle 9.30 in poi inizieranno a popolare tutta l’area. La prima partenza della gara dei più piccoli è fissata per le 12, alla quale seguiranno poi le altre categorie fino all’ultima partenza dei più grandi, prevista per le 15.10, con l’arrivo degli ultimi concorrenti stimato per le 15.45. Le premiazioni alle ore 16 chiuderanno la manifestazione patrocinata dal Comune di Sesto Fiorentino.

“Siamo certi che sarà una bella giornata di sport per i nostri giovani ragazzi e le nostre ragazze – dice ancora Pucci – sperando che questa sia la prima edizione di una fortunata serie di manifestazioni sportive per promuovere il triathlon giovanile, e sviluppare il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino”.