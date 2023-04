Al via il progetto esecutivo dell’ex Centro 0-3 di via Biancalani

SESTO FIORENTINO – E’ stato approvato dalla giunta comunale il progetto esecutivo per il recupero dell’immobile di via Biancalani 139 a Querceto che aveva accolto fino a una decina di anni fa il Centro 0-3. L’intervento, dal valore di circa 800mila euro, è finanziato dal Pnrr attraverso il bando Pinqua (Pnrr Missione M5C2 investimento 2.3 – Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare Pinqua) e prevede la realizzazione di un centro polifunzionale per ospitare funzioni sociali al servizio del quartiere, restituendo alla città una struttura da tempo inutilizzata. I lavori consisteranno nella ristrutturazione dell’edificio, operando una razionalizzazione degli spazi interni, e nel recupero del giardino esterno. Particolare attenzione sarà dedicata alla riqualificazione energetica, intervenendo sia sui rivestimenti che sugli impianti. La struttura non sarà allacciata alla rete del gas, eliminando del tutto il ricorso a fonti fossili, e per la propria climatizzazione conterà sul solare e su un sistema a pavimenti radianti sia per il caldo che per il freddo. Nel complesso, l’edificio sarà ad “energia quasi zero”, con i caratteri delle costruzioni NZEB ad altissima efficienza energetica. I lavori, già affidati attraverso l’accordo quadro Invitalia, inizieranno entro l’estate e termineranno nel 2024. “Per il nostro Comune si tratta del primo progetto esecutivo Pnrr e di un intervento molto importante per portare funzioni e servizi in un’area residenziale e per valorizzare un immobile pubblico da tempo di fatto inutilizzato – dice il vicesindaco Claudia Pecchioli – Grazie al prezioso lavoro dei nostri uffici, andiamo avanti e trasformiamo in realtà il primo dei tre interventi del bando Pinqua, uno dei tasselli principali del piano di investimenti finanziati dal PNRR previsti sul nostro territorio”.