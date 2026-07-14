Al via la prima festa dei prodotti tipici locali a Galciana: la storia torna in tavola

PRATO – Nasce nel segno della solidarietà la prima festa dei prodotti tipici locali promossa dall’associazione “Galciana sviluppo”, un evento che unisce la riscoperta del patrimonio gastronomico del territorio a un concreto impegno a sostegno dell’Associazione Tumori Toscana (ATT), alla quale sarà devoluto parte dell’incasso della serata. L’iniziativa si terrà in un unico appuntamento la sera di lunedì 20 luglio, a partire dalle 20, esclusivamente presso il Bar Biribaola (Galciana), sede che nei mesi scorsi ha già ospitato le presentazioni pubbliche dei prodotti via via oggetto di studio e riportati in vita dall’associazione. “Galciana sviluppo Aps”, infatti, composta interamente da volontari, ha intrapreso un rigoroso percorso di ricerca storica con l’obiettivo di recuperare prodotti enogastronomici della tradizione pratese andati perduti nel tempo, restituendoli alla comunità e valorizzandone l’identità. “Questo lavoro – spiegano – nasce dalla volontà di restituire dignità a un importante patrimonio culturale locale e, al contempo, sostenere concretamente il territorio. In questa occasione, tuttavia, l’impegno dell’associazione si estende anche al sociale, facendosi promotrice attiva di un’iniziativa benefica a sostegno dei malati oncologici e delle loro famiglie”.

A oggi sono otto i prodotti storici d’eccellenza riportati in vita e documentati. Una prima selezione, già presentata al pubblico nei mesi precedenti nel corso degli incontri organizzati dall’associazione, sarà nuovamente protagonista della serata e potrà essere degustata dai partecipanti: la Mortadella di Galciana (dal 1923), il Galcianotto (dal 1890), la Spoletta di Prato (dal 1820), il Gin di Prato (dal 1850) e l’olio Bio di Galciana (dal 2023). Nel corso della serata, inoltre, saranno presentati in anteprima tre nuovi prodotti, frutto degli studi più recenti sulle antiche ricette locali: il Salame di Prato (dal 1910), le Composte per formaggi di Galciana (dal 1890) e le Galciadelle – salsicce di cinghiale (dal 1920). Per alcuni prodotti – tra cui Mortadella, Salame, Galciadelle e Olio Bio – sono stati redatti specifici disciplinari di produzione, realizzati con esperti del settore e con il supporto dell’Università degli studi di Firenze, al fine di garantire nel tempo qualità, stabilità dei sapori e coerenza dei processi produttivi.

Sono inoltre in fase di completamento gli studi per il recupero del Pecorino di Prato nelle varianti “foglia di fico e rum” e “foglia di castagno e rum”, oltre alla Schiacciata di Galciana realizzata con grani duri storici, che saranno presentati successivamente al pubblico. La cena si terrà presso il Bar Biribaola, in via Renato Mannocci 22, località Galciana, in collaborazione con Montalgeto – Pasta Fresca, che proporrà un menù dedicato valorizzando i prodotti tipici locali accanto a piatti di propria ideazione. Nel quadro dell’iniziativa, l’associazione ha inoltre invitato a partecipare il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, e il presidente dell’Associazione Tumori Toscana (ATT), Giuseppe Spinelli, “con l’auspicio che la loro presenza possa contribuire a rafforzare il valore sociale e comunitario della serata”.

La partecipazione è su prenotazione obbligatoria: un piccolo gesto che può trasformarsi in un grande aiuto. Prenotando al numero 0574 661729 (Bar Biribaola), sarà possibile prendere parte a una serata speciale, riscoprire sapori autentici riportati in vita e contribuire concretamente, con la propria presenza, a sostenere l’Associazione Tumori Toscana (ATT), che, destinataria dell’iniziativa, rappresenta una realtà di riferimento nell’assistenza domiciliare oncologica gratuita, offrendo supporto sanitario e umano ai pazienti e alle loro famiglie in momenti particolarmente delicati del percorso di malattia. “Galciana Sviluppo”, “profondamente sensibile a queste tematiche, – concludono gli organizzatori – ha scelto di rendere la serata non solo un momento di valorizzazione culturale, ma anche un’occasione concreta di solidarietà e vicinanza. L’associazione invita tutta la cittadinanza a partecipare a questa serata, contribuendo con la propria presenza a un’iniziativa che unisce tradizione, comunità e impegno sociale”.