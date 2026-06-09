Al via “Le parole della scienza” edizione 2026 di ScienzEstate

SESTO FIORENTINO – Con il tema “Le parole della Scienza: Intelligenza” prende il via il programma di ScienzEstate promosso da OpenLab di Università di Firenze e articolato da giugno a settembre in tanti eventi diffusi sul territorio di Firenze e Sesto Fiorentino, proponendo giochi, laboratori, spettacoli, mostre, visite guidate e dimostrazioni. Mercoledì 10 e giovedì 11 giugno il Campus di Sesto […]

SESTO FIORENTINO – Con il tema “Le parole della Scienza: Intelligenza” prende il via il programma di ScienzEstate promosso da OpenLab di Università di Firenze e articolato da giugno a settembre in tanti eventi diffusi sul territorio di Firenze e Sesto Fiorentino, proponendo giochi, laboratori, spettacoli, mostre, visite guidate e dimostrazioni.

Mercoledì 10 e giovedì 11 giugno il Campus di Sesto Fiorentino (viale delle Idee – dalle 18 alle 23) ospiterà giochi, spettacoli, dimostrazioni, mostre, laboratori su tematiche legate alle discipline dell’area scientifica e tecnologica (come fisica, biologia, chimica, matematica, informatica, ingegneria, agraria). Sarà possibile, inoltre, effettuare percorsi e visite guidate nei laboratori dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e del Centro Risonanze Magnetiche (CERM), oltre che nel Laboratorio Europeo di Spettroscopia Non lineare (LENS) e all’acceleratore di particelle (LABEC).

Il ciclo di eventi riprenderà giovedì 10 settembre, all’Orto botanico (via P.A. Micheli, 3 Firenze – dalle 16 alle 19). Attraverso giochi, dimostrazioni, seminari e visite guidate, i visitatori potranno scoprire aspetti affascinanti sulla storia del nostro pianeta: dai dinosauri ai mammut, dalla botanica ai vulcani. Ci saranno anche momenti di approfondimento su argomenti come crisi climatica, biologia, sostenibilità e ambiente.

Il Sistema Museale di Ateneo, inoltre, proporrà visite guidate alle collezioni di Paleontologia del Museo di Storia Naturale, oltre che all’Orto Botanico e alle collezioni dell’Erbario.

Martedì 15 settembre al Campus delle Scienze Sociali di Novoli (via delle Pandette 32 Firenze – dalle 15.30 alle 19.30) sono in programma percorsi ludici, laboratori e seminari dedicati a legalità, cooperazione e diritto internazionale, Costituzione, educazione finanziaria, inclusione e tante altre tematiche. Le attività saranno organizzate dai Dipartimenti di Scienze per l’Economia e l’Impresa, di Scienze Giuridiche e di Scienze Politiche e Sociali.

Tutte le iniziative sono gratuite, per alcune è necessaria la prenotazione.