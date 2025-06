Al via “Sogno d’estate”: a Signa fino a luglio oltre 40 appuntamenti

SIGNA – Al via “Sogno d’estate” con oltre 40 appuntamenti: da giugno a fine luglio, con la grande lirica del tenore Giorgio Casciarri, il capolavoro del teatro con la Mandragola diretta da Alessandro Calonaci e poi arte, presentazione di libri e i tanti eventi in occasione dei venticinque anni del Parco dei Renai e del […]

SIGNA – Al via “Sogno d’estate” con oltre 40 appuntamenti: da giugno a fine luglio, con la grande lirica del tenore Giorgio Casciarri, il capolavoro del teatro con la Mandragola diretta da Alessandro Calonaci e poi arte, presentazione di libri e i tanti eventi in occasione dei venticinque anni del Parco dei Renai e del settimo centenario della conquista del castello di Signa da parte di Castruccio Castracani. Il ricco cartellone di eventi, per un pubblico di tutte le età, dal cinema al teatro, dalla musica alla danza, è stato presentato Villa Alberti alla presenza del sindaco Giampiero Fossi, dell’assessore Marcello Quaresima, del consigliere regionale Fausto Merlotti e dei tanti rappresentanti delle realtà e delle associazioni coinvolte. “Oggi – ha spiegato il sindaco Fossi – abbiamo presentato un programma di grande livello, completamente gratuito, con tanti appuntamenti di alta qualità che ci consentiranno di far vivere Signa per i mesi di giugno e luglio offrendo eventi, manifestazioni, concerti, spettacoli di teatro e di danza, completamente gratuiti, che metteranno in luce i talenti artistici e le bellezze della nostra città”. Con la “certificazione” della Città metropolitana di Firenze che ha assegnato un contributo di 10.000 euro.

“Per la prima volta – ha aggiunto Fossi – Villa Alberti ospiterà un festival dedicato all’arte contemporanea, tornerà, dopo moltissimi anni, il cinema all’aperto, con la proiezione di sei pellicole, svilupperemo tanti eventi in occasione dell’anniversario dei 25 anni del Parco dei Renai ed entreranno nel vivo gli eventi promossi per il settimo centenario della conquista del castello di Signa. Nel delineare questo programma di eventi – ha aggiunto il primo cittadino – abbiamo tenuto conto delle esigenze di tutti, a partire dai più piccoli con gli spettacoli di Luglio Bambino, così come abbiamo cercato di promuovere tutte le nostre eccellenze, con Villa Alberti, il parco dei Renai, il museo civico della Paglia e la casa madre delle suore Passioniste. Insomma, Signa sarà ancora di più una città da vivere con un caleidoscopio di iniziative per tutti i gusti, che ci permetteranno di riappropriarci di molti luoghi della città all’insegna dell’aggregazione, della musica, dello stare insieme e della creatività”.

“È questa la Toscana in cui credo, – ha aggiunto Merlotti – con queste iniziative culturali noi pensiamo alla comunità di oggi per guardare al domani. In questo programma vi sono eventi di grande prestigio, tanti appuntamenti per le famiglie e le persone di ogni età, con eventi capaci di offrire occasioni di svago tanto più preziose in questo delicato momento storico, con una ridda di appuntamenti resi possibili grazie alla grande collaborazione tra il Comune di Signa e il ricco tessuto associativo e culturale del territorio”. Fra gli eventi, spiccano nel programma, tra tanti altri, il concerto della big band di Oslo, il ritorno, dopo 700 anni, della battitura del “Castruccino” a cura della Zecca di Lucca e l’incoronazione del Marzocco a cura dell’orafo fiorentino Paolo Penko. Un cartellone di incontri, appuntamenti, eventi e manifestazione, pienamente sostenuto dall’assessore Marcello Quaresima che ha sottolineato come “tutto il programma sia stato resto possibile grazie al grande lavoro profuso dagli uffici del Comune e la grande rete del tessuto associativo locale che, anche quest’anno, ha dimostrato tutta la sua forza ed il suo valore”.