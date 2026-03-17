SESTO FIORENTINO – Al via un bando per le proposte progettuali per il Parco della Piana. A lanciare il progetto sono la Pro Loco di Sesto Fiorentino, il Comune di Sesto Fiorentino e il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze. Il bando, che prevede un rimborso di 1000 euro per il progetto migliore, si rivolge a studenti e neolaureati dell’Università di Firenze o di un altro ateneo purché residenti nella Città Metropolitana di Firenze. Ai partecipanti è richiesto di realizzare una proposta che abbia come obiettivo l’integrazione paesaggistica e ambientale del Parco della Piana, con particolare attenzione alla sua accessibilità e alla valorizzazione culturale e produttiva. I lavori saranno giudicati da una commissione costituita da rappresentanti del Comune, della Pro Loco e dell’Università; la scadenza è il prossimo 13 aprile.

“Il Parco agricolo della Piana esiste già e non è uno spazio vuoto pieno di sterpaglie, come racconta chi vorrebbe cancellarlo per far posto alla nuova pista dell’aeroporto – afferma l’assessore all’ambiente Beatrice Corsi – È un luogo che ospita numerose imprese agricole, molte delle quali sono presenti nei nostri mercati di filiera corta con prodotti apprezzatissimi, è un luogo di sport e di svago, è una infrastruttura utile al servizio di tutta l’area metropolitana. Per attrezzarlo e collegarlo sono state investite negli anni cospicue risorse pubbliche, con l’idea, per noi tutt’oggi centrale, che dovesse essere l’elemento ordinatore di tutta l’area. Con questo bando, realizzato insieme all’Università e alla Pro Loco vogliamo provare a intercettare nuovi stimoli e nuove idee progettuali per tenere alta l’attenzione sul Parco, rendendolo ancora più fruibile e conosciuto”. Il bando e tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Pro Loco www.prolocosestofiorentino.it