Albero sulla carreggiata in via di Carcheri, strada chiusa al traffico

LASTRA A SIGNA – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, sono intervenuti questa notte intorno alle 2 in via di Carcheri all’altezza del Lago Il Chiuso, per la caduta di una grossa pianta ad alto fusto che ha invaso l’intera carreggiata. Sul posto inviata la squadra di terra, con l’ausilio dell’autoscala, che ha iniziato i tagli, per poi attendere l’intervento dell’autogru per la rimozione dalla sede stradale. L’intervento è tuttora in corso e la circolazione stradale è interrotta.