“Alessandra Creazioni” suona la nona: ancora suo l’oscar delle bomboniere ai matrimoni

CAMPI BISENZIO – Matrimonio.com, portale e App di riferimento per il comparto wedding e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, ha annunciato i vincitori della 12° edizione annuale dei Wedding Awards 2025. Sono stati infatti oltre 80.000 i fornitori di servizi per il matrimonio iscritti al portale che hanno partecipato a questa edizione per vincere il premio più prestigioso del settore. E ancora una volta, la nona di fila, “Alessandra Creazioni”, con sede a Campi Bisenzio in via San Martino, ha sbaragliato il campo nel settore delle bomboniere vincendo di nuovo il presitigioso premio.

“Alessandra Creazioni” si è confermata quindi una delle aziende più consigliate dalle coppie che hanno usato il sito o la App di Matrimonio.com per selezionare i professionisti per le proprie nozze. E che il premio sia ampiamente meritato, lo dimostra il fatto, insindacabile, che non esiste una giuria migliore delle coppie prossime al matrimonio o appena sposate per assegnare i Wedding Awards. Matrimonio.com, infatti, ha selezionato le aziende vincitrici in base al numero di recensioni positive ricevute dalle aziende sul portale nel corso del 2024: per vincere devono ottenere almeno dieci recensioni con un punteggio medio di 4,75/5, nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024.

Le coppie, da parte loro, fanno affidamento su più di 1.1 milione di recensioni per trovare e prenotare i migliori fornitori della loro zona. Dopo avere analizzato le recensioni sul portale, “Alessandra Creazioni” ha ricevuto il premio come rappresentante della sua categoria. Un grande riconoscimento ai suoi servizi all’interno del settore dei matrimoni, perché, come facilmente intuibile, la concorrenza è molto alta. Il premio, visibile sulla vetrina del negozio, ne certifica la qualità per le migliaia di coppie che usano Matrimonio.com per trovare e prenotare i servizi del loro matrimonio. Per questo motivo, vincere un Wedding Award è molto più di un riconoscimento, è una garanzia di qualità e fiducia che conferma l’eccellenza del servizio offerto dall’azienda alle coppie.

Le categorie premiate con i Wedding Awards sono location per banchetti, fotografia, video, musica, catering, auto per matrimonio, mezzi di trasporto, partecipazioni, bomboniere, fiori e decorazioni, animazione, wedding planner, sposa e accessori, sposo e accessori, bellezza e benessere, gioielli, torte nuziali, luna di miele e altro. L’elenco completo dei vincitori è disponibile qui: https://www.matrimonio.com/wedding-awards