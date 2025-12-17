Alfiero Poli, don Momigli, il sindaco Tagliaferri e Antonio Iocca lo ricordano così: “Uomo di grande umanità e grande amico”

CAMPI BISENZIO – La scomparsa di Alfiero Poli, nella giornata di ieri, continua a suscitare anche oggi un’ondata di reazioni. Soprattutto sui social, dove in tanti ricordano con grande affetto la perdita dell’imprenditore, ma soprattutto dell’uomo. Fra questi, ma con una riflessione che ha pubblicato sul proprio blog, c’è don Giovanni Momigli, parroco di Santa Maria a Scandicci, ma che con Campi Bisenzio ha sempre mantenuto un legame profondo. “Oggi, a 83 anni, – scrive don Giovanni – è morto Alfiero Poli, fondatore della Polistrade Costruzioni Generali Spa. Alfiero sarà certamente ricordato per essere stato un imprenditore che, osando costantemente il rischio di intraprendere, ha creato un’impresa edile familiare di rilievo. Ma, primariamente, va ricordato come una persona piena di umanità, generosa, aperta alla relazione, all’amicizia, al territorio e al nuovo. Da quando ci siamo conosciuti, nella seconda parte degli anni Novanta, Alfiero è parte incancellabile della mia storia di parroco a San Donnino. Mi è sempre stato vicino, soprattutto nei momenti difficili. Il nostro rapporto è continuato anche dopo avere lasciato san Donnino, sia pur avendo meno possibilità di incontro. Alfiero lascia un’impronta significativa nella mia vita, ma anche sul territorio. Grazie Alfiero. Il Signore della vita e della storia ti accolga a contemplare il Suo volto, faccia a faccia”.

“La nostra comunità – queste le parole del sindaco Andrea Tagliaferri – perde una figura importante e profondamente legata a Campi Bisenzio. Alfiero Poli, fondatore nei primi anni ’70 della Polistrade, è stato un uomo che ha sempre vissuto il lavoro come un impegno verso le persone e il territorio. Con visione, determinazione e un forte senso di responsabilità, ha dato vita a un’impresa solida, capace di offrire opportunità, lavoro e crescita a molte persone. Con la sua scomparsa viene a mancare non solo un imprenditore stimato, ma anche un grande campigiano che ha contribuito alla crescita e identità della nostra città. La sua generosità ha lasciato segni concreti e duraturi: opere e spazi che ancora oggi fanno parte della quotidianità dei campigiani. Il Comune di Campi Bisenzio si unisce con sincera partecipazione al dolore della famiglia Poli, esprimendo le più sentite condoglianze e un abbraccio affettuoso in questo momento di grande tristezza”. E’ poi la volta di Antonio Iocca, presidente di Farmapiana: “Ciao Alfiero riposa in pace. E’ stato un privilegio averti conosciuto. Campi Bisenzio perde una grande persona, un abbraccio affettuoso e caloroso a tutta la famiglia”.