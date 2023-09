Alia e la Multiutility: “Impegnati a preparare un serio e credibile piano industriale a disposizione degli azionisti”

FIRENZE – In riferimento al dibattito sulle prospettive della Multiutility Toscana, Alia conferma “di essere unicamente impegnata – si legge in una nota – nell’elaborazione di un serio piano industriale, con l’obiettivo di definire una strategia solida e coerente per il futuro di un progetto fondamentale, che faccia della Toscana la regione più sostenibile del Paese, contenga e […]

FIRENZE – In riferimento al dibattito sulle prospettive della Multiutility Toscana, Alia conferma “di essere unicamente impegnata – si legge in una nota – nell’elaborazione di un serio piano industriale, con l’obiettivo di definire una strategia solida e coerente per il futuro di un progetto fondamentale, che faccia della Toscana la regione più sostenibile del Paese, contenga e riduca le tariffe dei servizi pubblici e garantisca la qualità del lavoro. In questa prospettiva, stiamo già lavorando per conseguire efficienze e riorganizzare le 67 società coinvolte e per presentare, entro il mese di ottobre, un piano industriale che definisca strategie, obiettivi e possibilità di sviluppo della Multiutility, indichi possibilità di finanziamento e permetta agli azionisti di effettuare le migliori e più opportune valutazioni per la definizione di una visione a lungo termine basata sulla crescita, la qualità, l’innovazione e la tutela dell’ambiente”.