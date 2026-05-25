PRATO – Alla chiusura dei 179 seggi pratesi nella prima giornata di voto per le elezioni comunali 2026 a Prato è stata registrata un’affluenza del 42,97%, più o meno in linea con il resto dei Comuni al voto in Toscana. Si è di nuovo allungata la “forbice” rispetto al 2024 quando, alla stessa ora, gli elettori erano stati il 53,84%, con una differenza quindi dell’11%. Si vota anche oggi, lunedì 25 maggio: le sezioni elettorali saranno aperte fino alle 15. Per tutte le informazioni sulle elezioni amministrative 2026 https://elezioni.comune.prato.it/it/pagina8216.html. I dati sull’affluenza sono consultabili sul sito di Eligendo del Ministero dell’interno.
Alla chiusura dei 179 seggi pratesi ieri ha votato il 42,97%: rispetto al 2024 elettori in calo dell’11%
PRATO – Alla chiusura dei 179 seggi pratesi nella prima giornata di voto per le elezioni comunali 2026 a Prato è stata registrata un’affluenza del 42,97%, più o meno in linea con il resto dei Comuni al voto in Toscana. Si è di nuovo allungata la “forbice” rispetto al 2024 quando, alla stessa ora, gli elettori […]