CALENZANO -Due giornate di festa alla Misericordia per celebrare il Patrono delle Misericordie e protettore dei volontari, San Sebastiano. Sabato 24 e domenica 25 gennaio i confratelli e le consorelle distribuiranno i panini benedetti durante la celebrazione della Messa. Inoltre i panini sono in distribuzione anche nella sede sociale di via Brunelleschi 5.
Alla Misericordia di Calenzano due giornate di festa per San Sebastiano
