Alla piscina del parco dei Renai la prima edizione dell’iniziativa del Comune di Signa dedicata ai neo-diciottenni

SIGNA – Una serata dedicata ai giovani e al valore della cittadinanza attiva. Si è svolta ieri sera alla Piscina Smeraldina del parco dei Renai la prima edizione di “18 in festa”, l’iniziativa promossa dal Comune di Signa in collaborazione con la Pro loco e con il sostegno di Farmapiana, Progetto Renai, Rugi Motori e Dixie. L’evento, […]

SIGNA – Una serata dedicata ai giovani e al valore della cittadinanza attiva. Si è svolta ieri sera alla Piscina Smeraldina del parco dei Renai la prima edizione di “18 in festa”, l’iniziativa promossa dal Comune di Signa in collaborazione con la Pro loco e con il sostegno di Farmapiana, Progetto Renai, Rugi Motori e Dixie. L’evento, rivolto ai ragazzi e alle ragazze che hanno compiuto diciotto anni nel 2024, 2025 e 2026, è nato per celebrare il raggiungimento della maggiore età e offrire ai giovani del territorio un’occasione di incontro e aggregazione. Nel corso della serata, dopo i saluti istituzionali del sindaco Giampiero Fossi, dell’assessora alla Polizia locale Eleonora Chiavetta, di Maurizio Rugi di Rugi Motori, e di Letizia Pancani, presidente della Pro loco di Signa, sono stati consegnati gli attestati ai neo-diciottenni presenti.

L’iniziativa ha voluto coniugare il significato simbolico dell’ingresso nella piena cittadinanza con un momento di socialità e divertimento responsabile. Un obiettivo perseguito anche attraverso la collaborazione con realtà del territorio e prendendo spunto dall’esperienza del progetto “Ballo sicuro” sviluppato nel Comune di Lamporecchio. Al termine della parte istituzionale, la serata è proseguita con musica, animazione e intrattenimento a cura di Marco&Marco. “Questa prima edizione ha raggiunto l’obiettivo che ci eravamo posti: dedicare ai neo-diciottenni un momento pensato per loro, capace di unire il riconoscimento di un passaggio importante della vita a un’occasione di incontro e socialità, – ha commentato il sindaco Fossi – la partecipazione registrata e il clima che si è respirato nel corso della serata hanno confermato pienamente la validità di questa scelta”.

“Compiere diciotto anni – ha aggiunto – significa entrare pienamente nella vita civile della comunità, con nuovi diritti e nuove responsabilità. Come amministrazione comunale riteniamo importante accompagnare questo momento con iniziative che favoriscano la partecipazione e il senso di appartenenza al territorio. I giovani non sono, e non devono essere, destinatari passivi delle politiche pubbliche, ma una componente attiva della nostra comunità. Per questo continueremo a investire in occasioni che favoriscano il loro coinvolgimento e la loro presenza nella vita cittadina. La riuscita di questa prima edizione ci ha offerto una base importante su cui lavorare per il futuro. Va avanti il nostro impegno affinché i giovani siano sempre di più protagonisti, e non spettatori, della nostra città e possano trovare a Signa spazi, opportunità e momenti di vera partecipazione”.

“Farmapiana – ha detto il presidente Antonio Iocca – è un’azienda che lavora molto con e per il territorio. E per questo crede molto nella componente più giovane, che rappresenta il futuro della nostra società. Per questo motivo abbiamo sostenuto convintamente questa iniziativa certi che proprio dai giovani arrivi, appunto, la linfa per un futuro che ci riguarda tutti”.