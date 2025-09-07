Alla Soffitta e al Gualdo la mostra dei disegni di Salvatore Cipolla

SESTO FIORENTINO – Inaugurazione oggi 7 settembre della mostra “Salvatore Cipolla. Disegni preparatori e bozzetti inediti”. L’esposizione sarà aperta alle 10 allo Spazio delle Arti La Soffitta di Colonnata e alle 11 al Rifugio Gualdo. Con questa esposizione di inediti di Cipolla si apre anche la stagione delle esposizione dello spazio artistico di piazza Rapisardi all’interno […]

SESTO FIORENTINO – Inaugurazione oggi 7 settembre della mostra “Salvatore Cipolla. Disegni preparatori e bozzetti inediti”. L’esposizione sarà aperta alle 10 allo Spazio delle Arti La Soffitta di Colonnata e alle 11 al Rifugio Gualdo. Con questa esposizione di inediti di Cipolla si apre anche la stagione delle esposizione dello spazio artistico di piazza Rapisardi all’interno della Casa del popolo di Colonnata.

All’inaugurazione saranno presenti: il sindaco Lorenzo Falchi, i curatori della mostra Giovanni Cipolla e Francesco Mariani responsabile dello Spazio delle Arti di piazza Rapisardi, lo storico dell’arte Antonio Natali, il presidente della Scuola di Architettura Università di Firenze Giuseppe Lotti e al Rifugio Gualdo interverrà anche il presidente del Gruppo Gualdo Fosco Masini.



Innovatore e sperimentatore, Cipolla come lo definisce nel catalogo Mariani è stato un “ceramista sperimentatore” con idee geniali. “Quando negli anni ’70 mi sono avvicinato alla Soffitta (1968-1974) – racconta Mariani – ero un giovane alla ricerca di me stesso. L’incontro con Salvatore, ricordo, è avvenuto nella vecchia Soffitta, quando le discussioni erano fra Artisti Tredici, Pini, Nincheri, Farulli e altri. Trovai molto combattivo lo scambio di idee e riflessioni fra di loro; ecco, questa è stata l’anteprima della scena artistica di quel periodo!” E aggiunge “la sua arte si è sempre mossa su diversi fronti: la Passione, l’Amore, la Morte”.

L’esposizione ospita nelle due sedi circa 200 disegni preparatori con sculture a corredo. “È un evento unico – precisa Mariani – abbiamo selezionato i disegni preparatori per le grandi sculture, dal momento che Salvatore Cipolla è conoscito molto per la ceramica e la scultura”.

La mostra resta aperta a La Soffitta e al Rifugio Gualdo fino al 28 settembre con il seguente orario: da martedì a sabato dalle 16 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 (La Soffitta) e dal martedì al sabato dalle 16 alle 18.30 ela domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 (Rifugio Gualdo).