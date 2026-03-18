All’Eredità di RaiUno il saluto a Sesto Fiorentino e ai “sestesi”

SESTO FIORENTINO – Un saluto ai “sestesi” e agli abitanti di Sesto Fiorentino è stato fatto ieri pomeriggio in apertura della trasmissione-quiz di Rai Uno “‘L’eredità” condotta da Marco Liorni. Aprendo la trasmissione televisiva in preserale alle 18.45 le “professoresse” hanno voluto salutare alcune città italiane e hanno cominciato proprio con Sesto Fiorentino e i […]