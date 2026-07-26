Allerta meteo a Prato e provincia: tante le chiamate ai Vigili del fuoco

PRATO – A causa dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia, a partire da questa notte, i Vigili del fuoco sono impegnati per numerose richieste d’intervento principalmente per infiltrazioni d’acqua e allagamenti di garage e scantinati. L’area maggiormente colpita risulta quella pratese, in particolare la parte a sud. Alle 11 sono stati effettuati […]

PRATO – A causa dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia, a partire da questa notte, i Vigili del fuoco sono impegnati per numerose richieste d’intervento principalmente per infiltrazioni d’acqua e allagamenti di garage e scantinati. L’area maggiormente colpita risulta quella pratese, in particolare la parte a sud. Alle 11 sono stati effettuati 28 interventi, ne risultano ancora 21 in attesa e circa 50 chiamate da gestire. I Comuni di Prato e Montemurlo hanno attivato i Centri Operativi Comunali. Per garantire una risposta maggiore è stato disposto il potenziamento del dispositivo di soccorso trattenendo il personale smontante.