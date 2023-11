Allerta meteo, il sindaco invita alla prudenza. Chiusi dal pomeriggio e domani cimiteri, impianti sportivi e sale spettacolo

CAMPI BISENZIO – Il Comune di Campi Bisenzio ricorda che per oggi, giovedì 9 novembre, è stato emesso un codice arancio per rischio idrogeologico sul reticolo minore per l’area Bisenzio-Ombrone Pistoiese, mentre sulle altre aree del Bisenzio-Ombrone Pistoiese codice giallo per rischio idraulico. L’elevata saturazione del suolo può, infatti, innescare locali frane o allagamenti. “Ringrazio […]

CAMPI BISENZIO – Il Comune di Campi Bisenzio ricorda che per oggi, giovedì 9 novembre, è stato emesso un codice arancio per rischio idrogeologico sul reticolo minore per l’area Bisenzio-Ombrone Pistoiese, mentre sulle altre aree del Bisenzio-Ombrone Pistoiese codice giallo per rischio idraulico. L’elevata saturazione del suolo può, infatti, innescare locali frane o allagamenti. “Ringrazio tutti i volontari per la generosa e preziosa opera svolta finora – dichiara il sindaco Andrea Tagliaferri – Invito la cittadinanza e tutti alla massima prudenza, a non uscire di casa nelle ore di pioggia e a evitare di spostarsi con veicoli privati”. Tagliaferri ha ordinato su tutto il territorio comunale dalle 16 di oggi, per tutta la giornata di domani, venerdì 10 novembre, la chiusura di tutti i cimiteri comunali e privati, di tutti gli impianti sportivi all’aperto, del mercato settimanale di San Donnino e a filiera corta su area pubblica, della scuola di musica, nonchè la sospensione e il rinvio di ogni forma di spettacolo in teatri, club, sale concerti, discoteche.