All’interno di Villa Alberti ci sono “Cinque porte” e un labirinto di storie

SIGNA – Lunedì 22 giugno alle 21, all’interno della Villa Alberti di Signa andrà in scena lo spettacolo “Cinque porte” a cura del Centro Iniziative Teatrali in collaborazione con il Comune di Signa. Si tratta infatti di un percorso teatrale immersivo che trasforma gli spazi di Villa Alberti in un piccolo labirinto di storie. Il pubblico non resta seduto ad assistere a un unico spettacolo: viene invitato a muoversi tra le stanze della villa, attraversando simbolicamente cinque porte. Dietro ognuna di esse si apre un mondo diverso. Cinque atti brevi, della durata di dieci minuti, mettono in scena cinque storie autonome, intime e ravvicinate, pensate per pochi spettatori alla volta. Lo spettatore diventa così viaggiatore, guidato in un percorso fatto di incontri, emozioni e atmosfere diverse. Dal comico al poetico, dal quotidiano all’assurdo, ogni porta conduce in un frammento di teatro. Gli spazi della villa diventano parte della drammaturgia: corridoi, stanze e soglie in trasformano la visione in un’esperienza teatrale dinamica e immersiva. In scena ci saranno Irene Ammannati, Claudia Biagini, Valeria Cadeddu, Chiara Gensini, Ilaria Gori, Marco Hu, Francesca Levati, Luigi Monticelli,Massimo Pasquali e Gioacchino Scarcella e la collaborazione di Ilaria De Magistris, Patrizia Franchi, Minou Andreoletti, Carlo Pezzetti e Chiara Scheggi. La regia è di Sergio Aguirre. Lo spettacolo fa parte della rassegna “Signa estate 2026”, i posti sono limitati. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: telefono/WhatsApp 329 8628437.