CAI Sesto: i biker Morello Trails raccolgono cinque sacchi di rifiuti sui sentieri

SESTO FIORENTINO – Sono stati raccolti cinque sacchi di rifiuti sui sentieri di Monte Morello, questa operazione di pulizia è avvenuto grazie ai biker di Morello Trails. Morello Trails è un gruppo che da tempo collabora con la sezione CAI di Sesto Fiorentino nelle attività di cura e manutenzione del territorio e nei giorni scorsi si sono dedicati alla pulizia dei sentieri. Durante l’uscita sono stati recuperati numerosi rifiuti abbandonati in zona Lonciano, poi è stata avvisata Alia e il materiale raccolto lasciato in modo da essere visibile agli operatori della raccolta rifiuti. Un lavoro, svolto volontariamente, che contribuisce a mantenere più pulito e accogliente un ambiente frequentato ogni giorno da escursionisti, ciclisti e amanti della natura. “Purtroppo c’è ancora chi abbandona rifiuti ovunque, anche in luoghi di grande valore ambientale come Monte Morello – afferma Mirko Banchi a nome dei Morello Trails e del CAI –, per questo è importante intervenire con iniziative concrete di pulizia. Ma anche, pur sembrando inutile, richiamare tutti a un maggiore senso di responsabilità”. Il rapporto tra i Morello Trails e il CAI di Sesto Fiorentino è particolarmente stretto: molti componenti del gruppo di mountain bike sono infatti anche soci della sezione sestese del Club Alpino Italiano. Una collaborazione che unisce la conoscenza dei percorsi, la passione per la bicicletta e l’impegno per la salvaguardia di Monte Morello.