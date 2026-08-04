Il sindaco di Campi Bisenzio incontra il nuovo comandante della Stazione dei Carabinieri

CAMPI BISENZIO – Si è svolto oggi il primo incontro ufficiale tra il sindaco Andrea Tagliaferri e il nuovo comandante della Stazione dei Carabinieri di Campi Bisenzio, Salvatore Mazzacuva. L’incontro, spiegano dal Comune, “ha rappresentato un primo momento di conoscenza reciproca e un’occasione per fare il punto sui principali temi legati alla sicurezza del territorio. Nel corso del confronto sono state condivise strategie e modalità di collaborazione per affrontare le esigenze della comunità, confermando l’importanza di un dialogo costante tra amministrazione comunale e Arma dei Carabinieri”. Il sindaco ha rivolto al comandante Mazzacuva i migliori auguri di buon lavoro, esprimendo l’auspicio “di proseguire il percorso di collaborazione istituzionale che negli ultimi tre anni ha consentito di affrontare insieme numerose situazioni significative per il territorio, alcune delle quali particolarmente complesse e delicate. Circostanze che hanno richiesto un confronto continuo, una presenza costante e una leale collaborazione tra le istituzioni, sempre nell’interesse della sicurezza e della tutela della comunità. L’amministrazione comunale rinnova la propria disponibilità a proseguire questo rapporto di collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, nella convinzione che il lavoro condiviso tra istituzioni rappresenti un elemento fondamentale per garantire sicurezza, legalità e vicinanza ai cittadini”.