Allo stadio Zatopek è tornata l’atletica leggera targata Fidal

CAMPI BISENZIO – E’ tornata la festa dell’atletica a Campi Bisenzio sabato 5 aprile quando oltre 250 atleti (che quasi tutti hanno fatto, come da regolamento, due gare ciascuno), hanno animato lo stadio Zatopek. L’Atletica Campi Bisenzio del presidente Riccardo Bicchi ha inaugurato così una ricca serie di organizzazioni di eventi gara per quanto riguarda le gare della Federatletica (mentre in precedenza erano già state messe in scena alcune manifestazioni a carattere studentesco, altre se ne svolgeranno prossimamente), ospitando la fase interprovinciale del Campionato di società Cadetti e Cadette (nati e nate nel 2010 e 2011). La tribuna gremita dello stadio Zatopek ha assistito a gare intense dove si sono messi in evidenza anche alcuni dei prospetti più interessanti dell’atletica toscana, tra cui diversi campioni toscani indoor in carica e altri che lo sono stati lo scorso anno tra i Ragazzi e Ragazze. In pista ben chiari, attraverso striscioni e cartellonistica ad hoc, i messaggi delle varie campagne sociali di cui è da sempre foriera la società, a cominciare dalla storica campagna contro il bullismo a cui si aggiunge quella contro il femminicidio e alle quali si affianca una delle prossime iniziative, la “Corsa per la pace, contro la guerra”, che è in allestimento. Prossimo evento già nel pomeriggio di domenica 13 aprile con le prove multiple Cadetti e Cadette e altre gare di contorno, comprese quelle del settore assoluto e Master. Poi, sempre per quanto riguarda le gare Fidal, ci sarà un altro appuntamento il 17 aprile relativo al settore Ragazzi e Ragazze, per arrivare poi all’appuntamento clou di questa prima parte di stagione il 17 e 18 maggio quando Campi Bisenzio ospiterà il meglio dell’atletica toscana nella due giorni che comprenderà i Campionati toscani assoluti e Under 23 e quelli di prove multiple Ragazzi e Ragazze.