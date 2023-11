Alluvione, amministrazione a confronto con la cittadinanza. Domenica 19 la prima assemblea

CAMPI BISENZIO – Un video sulla propria pagina Facebook per comunicare alla cittadinanza una serie di notizie. E’ quello realizzato e “postato” dal sindaco Andrea Tagliaferri che, in sintesi, spiega: “Da domani, 16 novembre, saranno riaperte tutte le scuole, a eccezione del nido Agnoletti, con i servizi di trasporto scolastico e pre/post scuola. La maggior parte dei rifiuti ingombranti è stata rimossa, nei prossimi giorni saranno portati via gli ultimi da mezzi più piccoli; inoltre, da lunedì 27 novembre ripartirà la raccolta differenziata su tutto il territorio comunale e verranno distribuiti nuovi bidoni e sacchi. Per quanto riguarda la pulizia delle strade da lunedì 27 novembre ripartirà il servizio di pulizia ordinaria, senza sanzioni per divieto di sosta. Capitolo risarcimenti: non appena arriverà l’autorizzazione dalla Regione, il Comune sarà pronto per il ritiro delle istanze e l’aiuto nella compilazione. Nelle prossime settimane, inoltre, saranno organizzate delle assemblee pubbliche di confronto con la cittadinanza: la prima sarà domenica 19 novembre alle 16 nel salone parrocchiale della Chiesa del Sacro Cuore, poi sarà la volta di San Piero a Ponti, Capalle e infine nel centro di Campi”.