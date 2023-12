Alluvione: dalla Fondazione Fiorenzo Fratini 50.000 euro. Misericordia di Campi e Caritas aiuteranno alcune situazioni di fragilità

CAMPI BISENZIO – E’ di 50.000 euro, una parte dei fondi raccolti in occasione del “Christmas Charity Cocktail”, il contributo che la Fondazione Fiorenzo Fratini ha donato alla comunità di Campi Bisenzio. Fondazione che in venti anni di attività è riuscita ad aiutare oltre cento fra associazioni, Onlus, enti e istituzioni. Una cifra che, equamente […]

CAMPI BISENZIO – E’ di 50.000 euro, una parte dei fondi raccolti in occasione del “Christmas Charity Cocktail”, il contributo che la Fondazione Fiorenzo Fratini ha donato alla comunità di Campi Bisenzio. Fondazione che in venti anni di attività è riuscita ad aiutare oltre cento fra associazioni, Onlus, enti e istituzioni. Una cifra che, equamente divisa, è andata alla Misericordia di Campi Bisenzio e alla Caritas Vicariale per aiutare alcune situazioni di fragilità presenti sul territorio ancora più in difficoltà dopo l’alluvione di inizio novembre. La cerimonia di consegna dell’assegno “simbolico” si è svolta a Villa Rucellai alla presenza del sindaco Andrea Tagliaferri, della presidente della Fondazione Fiorenzo Fratini, Giovanna Cammi Fratini, e di Cristiano Biancalani e don Marco Fagotti, rispettivamente Provveditore della Misericordia di Campi Bisenzio e parroco di Santo Stefano e Vicario Foraneo di Campi Bisenzio.

“A nome del Comune di Campi Bisenzio e dei suoi cittadini – ha dichiarato il sindaco Andrea Tagliaferri – desidero ringraziare la Fondazione Fiorenzo Fratini per il loro straordinario gesto di aiuto e supporto. La loro sollecita risposta e il loro impegno nel fornire un contributo così significativo sono un esempio tangibile di solidarietà e altruismo”. “Ci sono famiglie e piccole realtà produttive messe in ginocchio dalla furia dell’acqua e del fango e che in poco tempo hanno portato via anni di sacrifici e di duro lavoro. La Fondazione – ha affermato Giovanna Cammi Fratini, presente insieme al marito, Corrado Fratini, e al cognato, Marcello Fratini – vuole essere accanto a loro portando un aiuto concreto e consentire in questo modo di dare voce a chi non ne ha”.

“Tanti hanno perso tutto quello che avevano della loro vita – ha detto don Marco Fagotti – e un pezzo di cuore se ne è andato via trascinato dal fango. Abbiamo già individuato alcune situazioni di particolare fragilità che la Caritas aiuterà e che probabilmente non avrebbero avuto accesso ad alcun tipo di rimborso per i danni subiti”. “Ringrazio la Fondazione Fiorenzo Fratini per la fiducia riposta nei confronti della Misericordia di Campi Bisenzio – ha dichiarato il Provveditore Cristiano Biancalani – ma anche per la sensibilità dimostrata con questo gesto nei confronti di tutta la comunità di Campi Bisenzio, all’interno della quale ci sono sicuramente tante realtà che in questo momento hanno bisogno di un aiuto concreto”.