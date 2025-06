Alluvione: domande per il Cas, il contributo per l’autonoma sitemazione

SESTO FIORENTINO – Contributi per chi ha subito danni causati dall’alluvione del 14 marzo scorso. Nei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza Nazionale, compreso Sesto Fiorentino, è attivo il CAS (Contributo per l’Autonoma Sistemazione) indennità destinata ai nuclei familiari che si sono trovati nell’impossibilità di rientrare nella propria abitazione a causa […]

SESTO FIORENTINO – Contributi per chi ha subito danni causati dall’alluvione del 14 marzo scorso. Nei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza Nazionale, compreso Sesto Fiorentino, è attivo il CAS (Contributo per l’Autonoma Sistemazione) indennità destinata ai nuclei familiari che si sono trovati nell’impossibilità di rientrare nella propria abitazione a causa di danni (come allagamenti o crolli) o a seguito di ordinanze di sgombero emesse dalle autorità competenti. L’importo del contributo varia in base alla composizione del nucleo familiare, che può presentare una sola domanda. Per maggiori informazioni riguardo ai requisiti necessari consultare il sito istituzionale del Comune di Sesto Fiorentino al link: https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/servizi/salute-benessere-e-assistenza/contributo-lautonoma-sistemazione-cas

Le domande per il contributo devono essere inviate entro il 7 luglio e presentate secondo le seguenti modalità: consegna a mano all’Ufficio Protocollo e Messi ubicato in piazza Vittorio Veneto 1 a Sesto Fiorentino in orario di apertura al pubblico lunedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13; e martedì dalle 15 alle 17.30. Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità. Oppure spedizione a mezzo posta con raccomandata a/r all’indirizzo Ufficio Protocollo e Messi, piazza Vittorio Veneto 1, 50019, Sesto Fiorentino. Alla domanda deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente in corso di validità. Oppure possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) a: protocollo@pec.sesto-fiorentino.net (nel caso in cui l’indirizzo Pec di provenienza non sia intestato al richiedente, alla Pec dovrà essere allegata copia del documento di identità del richiedente in corso di validità).

Per ulteriori informazioni:

Protezione Civile: 055 4494317, nel seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12; martedì dalle 15 alle 17

Polizia Municipale: 055 4494503/504, nel seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12; martedì dalle 15 alle 17.

In alternativa è possibile consultare il sito istituzione della Regione Toscana raggiungibile dall’indirizzo:

https://www.regione.toscana.it/-/eccezionali-eventi-meteorologici-febbraio-marzo-2025