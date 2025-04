Alluvione: i ringraziamenti del sindaco Falchi agli albergatori

SESTO FIORENTINO – Un ringraziamento a nome di tutta la città per la sensibilità e l’attenzione con cui hanno accolto le persone evacuate nel pieno dell’emergenza: è quello che il sindaco Lorenzo Falchi ha espresso personalmente alle direzioni del Novotel e di The Gate Hotel, le due strutture ricettive dove hanno soggiornato per alcuni giorni […]

SESTO FIORENTINO – Un ringraziamento a nome di tutta la città per la sensibilità e l’attenzione con cui hanno accolto le persone evacuate nel pieno dell’emergenza: è quello che il sindaco Lorenzo Falchi ha espresso personalmente alle direzioni del Novotel e di The Gate Hotel, le due strutture ricettive dove hanno soggiornato per alcuni giorni i sestesi allontanati dalle proprie case a causa dell’alluvione. “Siamo grati – ha detto il sindaco – a queste due strutture per la disponibilità con cui hanno risposto alle richieste del Comune, riservando le camere che sono servite ad ospitare la trentina di sestesi che non sono potuti rientrare subito a casa e gli operatori di Protezione civile arrivati da altre regioni. Già dal pomeriggio del 14 marzo, non appena contattate, le direzioni dei due hotel hanno offerto immediatamente la massima collaborazione, mostrando generosità e attenzione per la nostra comunità”.

Nelle foto allegate il sindaco Falchi con il direttore del Novotel Giancarlo Del Vigna e insieme a Enzo Ferdinando Tambascia (a sinistra) e a Luca Bechini, rispettivamente uno dei titolari e direttore di The Gate Hotel.