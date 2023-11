Alluvione in Toscana: quasi seimila gli interventi portati a termine dai Vigili del fuoco

CAMPI BISENZIO – Proseguono in Toscana le operazioni di soccorso a seguito dell’ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha interessato tutto il territorio regionale. Particolarmente colpite le province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato, dove i Vigili del fuoco hanno portato a termine in tutta la regione 5.697 interventi. Le squadre operative sono attualmente […]

CAMPI BISENZIO – Proseguono in Toscana le operazioni di soccorso a seguito dell’ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha interessato tutto il territorio regionale. Particolarmente colpite le province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato, dove i Vigili del fuoco hanno portato a termine in tutta la regione 5.697 interventi. Le squadre operative sono attualmente impegnate per la ricerca dispersi, la messa in sicurezza di zone colpite da frane e smottamenti, in operazioni di prosciugamento di aree allagate e per assistenza alla popolazione. Oggi il dispositivo di soccorso del Corpo nazionale è formato da 544 unità, di cui 374 provenienti dai comandi toscani, che stanno operando nei soccorsi con 110 automezzi.