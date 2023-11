Alluvione, la Confesercenti incontra il Comune di Campi Bisenzio: “Servono provvedimenti urgenti”

CAMPI BISENZIO – Erogazione di contributi a fondo perduto per indennizzare i commercianti per i danni subiti dai negozi, agli arredi e alle merci; l’immediata sospensione e rinvio di tutte le scadenze fiscali e contributive, delle rate dei mutui e dei finanziamenti bancari; la sospensione del controllo dei Comuni della regolarità contributiva: queste le richieste avanzate da Confesercenti nel corso di un incontro tra la giunta di Firenze con il presidente Claudio Bianchi e i dirigenti di Campi Bisenzio, fra cui la presidente comunale Cinzia Danti, con il sindaco Andrea Tagliaferri, il vice-sindaco Federica Petti e l’assessore al commercio Daniele Matteini, che ha fatto il punto sulla situazione a qualche settimana dall’alluvione. “Come Confesercenti – è scritto in un comunicato – abbiamo cercato, fin da subito ed in ogni modo, di far sentire la nostra vicinanza alle imprese, in una fase difficilissima per le comunità e per l’economia dei territori colpiti; ci siamo e ci stiamo adoperando, verso tutti i livelli istituzionali perché siano emanati urgenti provvedimenti che aiutino le imprese a ripartire”. Tra le richieste avanzate al Comune di Campi Bisenzio anche provvedimenti specifici per gli ambulanti, come la sospensione del canone del mercato e il non conteggio delle assenze dei mercati.

“E’ importante che vengano emanati provvedimenti volti all’immediata ripartenza delle imprese coinvolte; poiché è doveroso ricordare che solo se riparte velocemente il comparto economico, riparte l’intero territorio e l’intera comunità, – hanno affermato Claudio Bianchi e Cinzia Danti – come Confesercenti abbiamo messo e metteremo in campo tutti gli strumenti a nostra disposizione per sostenere le attività, soprattutto in un periodo così importante per l’economia come il Natale. Vogliamo ricordare a tutti che Campi è accessibile ed i negozi sono aperti ed hanno bisogno del supporto di tutti per ripartire”.