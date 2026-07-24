Alluvione. Prorogati i termini per la rendicontazione dei contributi di immediato sostegno



SESTO FIORENTINO – Proroga per la rendicontazione dei contributi di immediato sostegno per l’alluvione. Il Comune ricorda che per i contributi di immediato sostegno, è attivo il portale regionale per l’inserimento della rendicontazione delle spese sostenute, passaggio necessario ai fini della liquidazione del contributo di immediato sostegno. Il portale è raggiungibile all’indirizzo https://protciv.cfr.toscana.it/alluvione2025. Il termine per l’inserimento è prorogato al 15 settembre, nella piattaforma regionale dedicata, della rendicontazione delle spese sostenute da parte dei beneficiari ammessi. Resta fermo il termine del 31 luglio sia per il sostenimento delle spese sia per l’effettuazione dei relativi pagamenti. Nella pagina web dedicata all’evento: https://www.regione.toscana.it/-/eccezionali-eventi-meteorologici-febbraio-marzo-2025 sono inoltre presenti una guida ed un video per i cittadini che dovranno effettuare la rendicontazione che illustra i passaggi principali e come fare per evitare gli errori più Comuni. Fino al 5 settembre prossimo sarà possibile, solo su appuntamento e solo per le domande la cui istruttoria di ammissibilità è stata completata, usufruire del servizio di facilitazione. Per prenotare un appuntamento, è necessario chiamare il n. 0554496504-584 dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 o scrivere a comandante.pm@comune.sesto-fiorentino.fi.it. Per il supporto digitale è necessario disporre di Spid, Cie o Cns. Non saranno accettati file in formato foto (per esempio Jpeg), ma soltanto documenti in pdf, oppure in formato cartaceo che verranno scansionati al momento della presentazione.