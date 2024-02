Alluvione, scontro Torselli-Monni: “Prima di attaccare il Governo, la Regione impari a erogare i contributi”

FIRENZE – E’ un botta e risposta quello fra l’assessore regionale alla Protezione civile, Monia Monni, che aveva a sua volta commentato alcune dichiarazioni dell’onorevole Donzelli, e Francesco Torselli, capo gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale. Argomento: l’alluvione e i mancati risarcimenti da parte del Governo. “Vorrei far presente all’assessore Monni che prima di […]

FIRENZE – E’ un botta e risposta quello fra l’assessore regionale alla Protezione civile, Monia Monni, che aveva a sua volta commentato alcune dichiarazioni dell’onorevole Donzelli, e Francesco Torselli, capo gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale. Argomento: l’alluvione e i mancati risarcimenti da parte del Governo. “Vorrei far presente all’assessore Monni che prima di attaccare il Governo e battere continuamente cassa, – ha detto Torselli – la Regione dovrebbe imparare a erogare i ristori per le famiglie e le imprese colpite dall’alluvione. Partiamo dai primi 5 milioni stanziati dal Governo all’indomani dell’alluvione: la Regione ha dovuto posticipare la scadenza per fare le domande per i ristori al 19 gennaio. Sapete perché? Perché quasi nessuno aveva capito come compilare e inoltrare la domanda alla stessa Regione Toscana e al 31 dicembre in pochissimi erano riusciti a compilare i moduli”.

“Veniamo poi ai 25 milioni stanziati dalla Regione all’interno del bilancio 2024: in questi giorni – aggiunge Torselli – è arrivata una e-mail agli alluvionati intrisa di propaganda politica, nella quale si dice che la Regione provvederà a erogare fino a 3.000 euro per ciascuna famiglia colpita dal maltempo. E’ una e-mail “grottesca”: due righe per spiegare alla gente cosa devono fare per accedere ai ristori e due pagine di plausi all’operato del presidente Giani e dell’assessore Monni. Noi siamo i primi a ritenere che servano risorse e che servano alla svelta, ma, allo stesso tempo, vogliamo sapere perché la Regione ci stia mettendo così tanto a erogarle”.

“Anziché pensare a Donzelli e a Fratelli d’Italia, – conclude Torselli – perché l’assessore non spiega ai cittadini toscani che fine hanno fatto i 50 milioni di euro promessi dal governatore Giani durante la seduta di bilancio del 21 e 22 dicembre scorsi? Si ricorda quando avevamo proposto di stanziare subito 10 milioni di euro per gli alluvionati, ma il presidente ci disse che avrebbe rilanciato fino ad erogarne subito 50? Ecco, ci dica dove sono. Lo vuole sapere? Non esistono. Esattamente come avevamo sostenuto in Aula di fronte agli slogan di Giani”.