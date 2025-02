Alluvione, si chiudono le indagini preliminari. Il sindaco di Montemurlo: “Abbiamo sempre agito nell’interesse della comunità”

MONTEMURLO – Ieri mattina il sindaco Simone Calamai, l’assessore alla protezione civile, Valentina Vespi, e alcuni tecnici del Comune di Montemurlo hanno ricevuto, a loro tutela, un avviso di garanzia in relazione alla conclusione delle indagini preliminari per l’alluvione del 2 novembre 2023. A questo riguardo, sia il sindaco che l’assessore esprimono piena fiducia nell’operato della magistratura. “Siamo dispiaciuti, ma allo stesso tempo siamo tranquilli e fiduciosi, in quanto siamo assolutamente consapevoli dell’operato svolto dal Comune di Montemurlo nella terribile circostanza dell’alluvione del 2 novembre e precedentemente, – dicono – un lavoro che abbiamo sempre portato avanti nell’interesse massimo per tutta la collettività. Il Comune di Montemurlo ha fatto tutto quello che poteva mettere in atto a tutela della sicurezza dei cittadini di fronte ad un evento di portata eccezionale, la cui evidenza è chiara a tutti. L’amministrazione comunale ha sempre svolto un lavoro puntuale e totalizzante, senza mai risparmiare un briciolo di energia di fronte alle esigenze dei nostri cittadini e del territorio. Anche in quell’occasione abbiamo fatto tutto ciò che operativamente era possibile, di fronte a un fenomeno straordinario, come d’altronde dimostrano le ripercussioni che ha avuto e che sono andate ben al di là delle zone sotto indagine. Per questo attendiamo con fiducia l’operato della magistratura”.