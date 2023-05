“Amico museo 2023” al Museo archeologico di Gonfienti per scoprire le radici etrusche del nostro territorio

CAMPI BISENZIO – Continuano le occasioni primaverili per conoscere il Museo archeologico di Gonfienti, presso la Rocca Strozzi di Campi Bisenzio: Gli appuntamenti sono fra l’ultimo week end di maggio e i primi di giugno, “un’occasione unica – si legge in una nota – per visitare il territorio e il nuovo museo con un suggestivo allestimento dei ritrovamenti etruschi dell’area di Gonfienti. Su prenotazione fino a esaurimento posti. “Amico museo”, infatti, è un’iniziativa regionale per promuovere i musei della Toscana: il 27 maggio dalle 10 alle 12 “L’area archeologica di Gonfienti e il Mulino”, in collaborazione con la Soprintendenza (acquisto dei biglietti al museo, via Roma 6, o su Ticketone al link bit.ly/visitescavigonfienti). La visita si ripeterà anche il 16 giugno in orario 13-15 e il 15 luglio in orario 10-12. Il 28 maggio, invece, con inizio alle 16, sarà la volta de “Al Museo archeologico con l’archeologa: scopri i tesori di Gonfienti con una visita tematica sulla vita della donna nel mondo etrusco”. Infine, il 10 giugno dalle 9.30 alle 12.30 “Etruschi e romani nella Piana”, visita didattica al Museo di Gonfienti e, a seguire, in collaborazione con la Pro Loco Sesto Fiorentino, visita alla Villa Romana di Sesto Fiorentino sotto il centro commerciale “Centro Sesto”. Per informazioni e costi: info@museogonfienti.it – 055 8959701 in orario di apertura o consultare il sito www.museogonfienti.it