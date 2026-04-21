“Amico museo 2026”: a Gonfienti un maggio ricco di eventi fra storia, arte e cultura. Per grandi e piccoli

CAMPI BISENZIO – Maggio è il mese ideale per riscoprire il patrimonio culturale del territorio e, anche quest’anno, il Museo archeologico di Gonfienti aderisce ad “Amico museo” con un calendario di appuntamenti pensati per tutte le età. Un programma variegato che spazia dalla storia all’arte, dalla musica alla lettura, offrendo esperienze coinvolgenti per bambini, ragazzi […]

CAMPI BISENZIO – Maggio è il mese ideale per riscoprire il patrimonio culturale del territorio e, anche quest’anno, il Museo archeologico di Gonfienti aderisce ad “Amico museo” con un calendario di appuntamenti pensati per tutte le età. Un programma variegato che spazia dalla storia all’arte, dalla musica alla lettura, offrendo esperienze coinvolgenti per bambini, ragazzi e adulti. Domenica 3 maggio alle 16 si parte con la visita guidata speciale “Non è tutto oro quel che luccica. ma che storia racconta?”, dedicata alla mostra “Vasi d’inganno. Falsi reperti, ma vero mito”. Un’occasione per scoprire le “fake news” del passato e comprendere come oggetti apparentemente preziosi possano raccontare storie sorprendenti, guidati da un’archeologa esperta. Per la prima domenica del mese l’ingresso al museo è gratuito; visita guidata a pagamento (5 euro) su prenotazione. Giovedì 7 maggio alle 17 spazio alla lettura con il gruppo di lettura per adulti, a cura della Biblioteca Tiziano Terzani: un momento di condivisione aperto a tutti, senza necessità di prenotazione.

Sabato 9 maggio alle 17 la sala etrusca del museo ospita un concerto lirico con i solisti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, con arie di Rossini, Puccini, Mozart e Verdi. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, posti limitati. Sabato 16 maggio dalle 20 alle 23, in occasione della “Notte europea dei musei”, apertura straordinaria serale con biglietto simbolico di 1 euro. Alle 21 è prevista una visita guidata speciale su prenotazione. Giovedì 21 maggio alle 17.30 appuntamento per i più piccoli con “Piccoli giovedì al museo”, letture di storie magiche per bambini dai 4 ai 7 anni, a cura della Biblioteca Tiziano Terzani. Sabato 23 maggio alle 9.30 visita guidata agli scavi archeologici di Gonfienti, in collaborazione con la Soprintendenza: una passeggiata di circa due ore alla scoperta della città etrusca.

Il costo della visita è di 5 euro, con acquisto biglietti entro le 13 del giorno precedente o su Ticketone (con commissioni) all link https://shorturl.at/ERpW1. Il ritrovo con attestazione di pagamento è alle 9.30 presso il parcheggio del Mulino in via di Gonfienti 4, a Prato. Consigliate scarpe comode, cappellino e acqua. In caso di inagibilità dell’area di scavo la visita sarà rimandata.

Sabato 23 maggio alle 16 chiusura con “Aspettando LuglioBambino”: lettura e presentazione del libro “Le avventure di Terryfox” a cura di Teresa Ceccacci, direttrice del Museo archeologico di Ceprano, seguita da un laboratorio artistico con l’argilla per bambini dagli 8 ai 12 anni. Attività gratuita con prenotazione obbligatoria (posti limitati). Per informazioni e prenotazioni info@museogonfienti.it – 055 8959701 – www.museogonfienti.it.