Amministrazione e scuole insieme: in tanti al primo Friday for future campigiano

CAMPI BISENZIO – Il 6 ottobre è per Friday for future Italia il giorno in cui ha indetto lo sciopero per il clima contro i cambiamenti climatici. E anche le scuole di Campi Bisenzio hanno organizzato il loro primo Friday for future Campi Bisenzio che ha visto gli studenti campigiani sfilare per il centro insieme ai loro docenti e dirigenti. “Era dovere dell’amministrazione esserci in un giorno così importante. Lo dobbiamo alle generazioni future”, dice la vice-sindaca con delega alla scuola Federica Petti. “I cambiamenti climatici e la tutela dell’ambiente sono al centro delle nostre politiche”, ha aggiunto l’assessore all’ambiente Simona Pizzirusso. Presente anche il sindaco Andrea Tagliaferri che ha salutato i presenti e ha ricordato loro quanto “sia importante anche la tutela della nostra città”. “Un appuntamento importante – si legge in una nota – che ha visto la partecipazione di tantissimi ragazzi e ragazze, insieme per un futuro migliore”.