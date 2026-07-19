Anffas Firenze e Uisp: i centri estivi sono nel segno di inclusione e socialità

FIRENZE – Prenderanno il via lunedì 27 luglio i centri estivi inclusivi Anffas Firenze – Uisp, realizzati nell’ambito del progetto “Estate insieme 2026”, sostenuto dal bando “E-state Insieme 8” della Fondazione CR Firenze, iniziativa nata per favorire l’accesso ai centri estivi da parte di bambini e ragazzi, con particolare attenzione alle situazioni di maggiore fragilità economica e sociale. E che […]

FIRENZE – Prenderanno il via lunedì 27 luglio i centri estivi inclusivi Anffas Firenze – Uisp, realizzati nell’ambito del progetto “Estate insieme 2026”, sostenuto dal bando “E-state Insieme 8” della Fondazione CR Firenze, iniziativa nata per favorire l’accesso ai centri estivi da parte di bambini e ragazzi, con particolare attenzione alle situazioni di maggiore fragilità economica e sociale. E che rappresenta una significativa collaborazione tra Anffas Firenze e Uisp Firenze, due realtà che condividono da sempre la convinzione che sport, educazione e partecipazione siano strumenti fondamentali per costruire comunità più inclusive.

Il centro estivo si svolgerà dal lunedì al venerdì, dal 27 luglio all’11 settembre, presso la sede di Anffas Firenze, in via Bolognese 232, immersa in uno splendido parco che offre ampi spazi verdi, piscina e ambienti ideali per vivere un’estate all’aria aperta, in sicurezza e a contatto con la natura. Le attività sono rivolte a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e comprendono un ricco programma di esperienze educative e ricreative: attività motorie e sportive, giochi di gruppo, laboratori, momenti dedicati all’inclusione, supporto scolastico, attività abilitative personalizzate per chi ne abbia necessità e percorsi di formazione e sensibilizzazione sui temi della partecipazione e della cittadinanza.

L’organizzazione prevede la possibilità di iscriversi anche a più settimane, con orario 9-16 (ingresso dalle 9 alle 9.30 e uscita dalle 15.30 alle 16). La sede Anffas, fra l’altro, è facilmente raggiungibile dal centro di Firenze: da piazza della Libertà è possibile arrivare in circa 4 minuti con la linea 25 di Autolinee Toscane, scendendo proprio alla fermata Anffas. La quota di partecipazione è di 160 euro a settimana, comprensiva di pranzo e merenda. Grazie al contributo della Fondazione CR Firenze, sarà possibile garantire la partecipazione gratuita, fino a esaurimento delle risorse disponibili, ai minori appartenenti a nuclei familiari con Isee fino a 30.000 euro e ai minori con riconoscimento ai sensi della Legge 104/1992, secondo quanto previsto dal bando. L’obiettivo dell’iniziativa è rendere le opportunità educative estive sempre più accessibili, contrastando la povertà educativa e promuovendo il diritto di tutti i bambini e i ragazzi a vivere esperienze di qualità durante la pausa scolastica. Ogni settimana sarà attivata con un minimo di 8 partecipanti. Le iscrizioni per il primo turno (27-31 luglio) dovranno essere effettuate entro il 23 luglio, per le settimane successive sarà possibile iscriversi entro le 12 del giovedì precedente.

Con questo progetto, quindi Anffas Firenze e Uisp Firenze rinnovano il proprio impegno nel promuovere un’estate capace di coniugare sport, educazione, inclusione e socialità, offrendo ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie un’opportunità concreta di crescita, relazione e benessere in un contesto accogliente e ricco di opportunità. Per informazioni e iscrizioni: info.anffas.firenze@gmail.com – 055 400151.