Anteprime ai Gigli di Fierone e Settembre Bambina

CAMPI BISENZIO – In arrivo a I Gigli un fine settimana all’insegna del legame con il territorio e della collaborazione con il Comune di Campi Bisenzio. Venerdì 5 settembre l’anteprima del “Il tempo del Fierone” sarà proprio al Centro Commerciale, con laboratori dedicati ai più piccoli che potranno conoscere da vicino l’arte casearea e cimentarsi nella produzione di formaggio e conoscere il complesso mondo della api attraverso l’arnia didattica.

Venerdì 5 settembre il Centro Commerciale ospiterà l’anteprima de “Il Tempo del Fierone”, con laboratori dedicati ai più piccoli. I bambini potranno scoprire l’arte casearia cimentandosi nella produzione del formaggio, e avvicinarsi al mondo delle api grazie all’arnia didattica. Le attività si svolgeranno in Corte Tonda a partire dalle ore 15.



Dopo l’anteprima ai Gigli, il Fierone proseguirà il 6 e 7 settembre al Parco di Villa Rucellai, a Campi Bisenzio, che si trasformerà in una grande fattoria nel cuore cittadino. In programma attività per bambini, mercato di filiera corta e street food. Numerosi gli eventi dedicati alla natura, agli animali e ai prodotti del territorio, tra cui: dimostrazioni di smielatura con “Dalle api al miele”, il “Battesimo della sella” per i più piccoli e la fattoria didattica.

Ma le attività ai Gigli non finiscono qui.

“Dopo il successo di Luglio Bambino – afferma il direttore dei Gigli, Saviola Chesi – abbiamo deciso con entusiasmo di supportare e affiancare il Comune di Campi Bisenzio nel nuovo appuntamento dedicato ai più piccoli: Settembre Bambina”.

La prima edizione della manifestazione, che propone quattro giorni, da giovedì 4 a domenica 7 settembre, di spettacoli, laboratori, letture e attività gratuite pensati per bambine e bambini, all’insegna del gioco, della fantasia e del teatro, sarà all’interno del Centro Commerciale venerdì 5 settembre alle ore 17 e alle 18 con “La compagnia del Tesoro” con giochi, enigmi e la sfilata dei pirati. Sabato 6 settembre, sempre alle ore 17 e alle ore 18, sarà la volta della sfilata di giocolieri e trampoli con “Sogno Aerostatico” a cura di Luv Dance – Circo en Piste.